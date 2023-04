Le nombre de plaintes concernant les installateurs de panneaux solaires a doublé l’année dernière. C’est ce que révèlent les chiffres du service de médiation pour le consommateur. Près de la moitié des plaintes concernent la non-conformité ou le manque de clarté de la garantie.

Les prix élevés de l’énergie poussent les particuliers à installer de panneaux solaires. Toutes les installations ne se passent cependant pas sans problème, selon les données chiffrées du Service de Médiation pour le Consommateur, un service public autonome qui sert de médiateur dans les litiges liés à l’achat d’un service ou d’un produit en Belgique.

En 2022, le nombre de plaintes liées à l’installation de panneaux solaires a doublé par rapport à l’année précédente, rapporte De Morgen. Plus précisément, 121 cas ont été traités l’année dernière, dans lesquels les consommateurs ont rencontré des problèmes avec des panneaux solaires. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport à l’année précédente, où 54 plaintes avaient été traitées. « Le nombre de dossiers que nous recevons est en constante augmentation« , explique Pieter-Jan De Koning, directeur général du service de médiation au journal flamand. En outre, au cours des premiers mois de cette année, 59 dossiers ont déjà été traités, soit près de la moitié du nombre de plaintes reçues sur l’ensemble de l’année 2022.

Problème de garantie

La plupart des plaintes (46 %) dans tous les dossiers reçus depuis 2019 concernent la garantie offerte par les installateurs. Les consommateurs sont confrontés à des défauts, comme un onduleur qui ne fonctionne pas correctement, ou à des dommages indirects dus à une mauvaise installation, indique le rapport du service de médiation. « La garantie légale est obligatoire pour tout vendeur professionnel« , explique De Koning. « Si le produit est cassé dans les deux ans, le vendeur doit le réparer, le remplacer ou le rembourser. »

Les garanties supplémentaires – dites commerciales – qui couvrent l’installation ne sont, en outre, pas assez transparentes. Pour une garantie qui court sur 30 ans, il n’est pas toujours facile de savoir qui est garant. Est-ce le vendeur, le fabricant, le fournisseur ? Et si ces différentes parties seront toujours actives dans un futur si lointain.

Plus d’un tiers des plaintes (36 %) concernent des retards ou même la non-livraison de panneaux solaires. Ce qui peut engendrer un souci dans la perception des primes. Parfois, des acomptes ont été versés sans que le client ne puisse savoir s’il va retoucher son avance, notamment en cas de faillite de l’installateur.

Problèmes de facturation

Environ une plainte sur dix concerne des problèmes de facturation, en particulier des documents qui ne sont souvent pas livrés à temps, ce qui empêche la demande de primes.

Le service de médiation pour le consommateur émet quelques conseils, notamment de bien vérifier les informations de l’entreprise qui va livrer et installer les panneaux solaires, par exemple sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises. Il faut aussi être attentif à ne pas payer d’avances trop importantes avant que les travaux ne commencent. « Ne payez pas d’avances déraisonnables, payez de préférence en plusieurs fois et ne versez la dernière tranche que lorsque tout est en ordre, y compris les documents nécessaires », indique le rapport du service public.

Ne pas accepter les clauses de modification de prix

Le service de médiation conseille également de ne pas accepter les clauses de modification de prix. « Elles ne sont pas illégales, mais constituent souvent une surprise désagréable au moment de la facturation. Lorsqu’un cas de force majeure entraîne des retards dans les travaux et que l’entrepreneur veut répercuter des prix plus élevés parce que les matériaux sont devenus plus chers entre-temps, il devrait être en mesure de le démontrer de manière objective ».

Aux installateurs, le médiateur demande de « ne pas prendre plus de chantiers que ce qui est possible pour l’entreprise. Cela permet d’éviter les retards et les problèmes. »