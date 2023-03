Audaxis exporte le pragmatisme belge

Pépite technologique brillant par sa discrétion, le fournisseur brainois Audaxis aide les entreprises à satisfaire des besoins de gestion spécifiques en développant des logiciels ERP sur mesure. Un talent qui s’exporte grandement, en atteste encore son dernier projet avec La Poste française.

“Pas de grands discours, mais une écoute attentive des enjeux pour fournir des solutions de gestion qui permettent d’atteindre rapidement les objectifs de l’entreprise et d’apporter une réelle valeur ajoutée au métier”, revendique Luis Passanha, responsable sales & marketing d’Audaxis. Voilà l’un des principaux ingrédients qui font le succès à l’étranger de cette PME belge: le pragmatisme.

“Le pragmatisme est probablement ce qui nous caractérise le mieux. A l’étranger, le made in Belgium est déjà une marque de fabrique. Et en plus, les consultants d’Audaxis disposent d’une expertise technique et des connaissances du métier.” Des propositions répondant aux attentes concrètes de ses clients, un esprit orienté résultats et un certain franc-parler de ses consultants doivent certainement jouer en sa faveur. Mais cela ne suffit pas dans ce milieu. La valeur ajoutée d’Audaxis se veut également forte des technologies que le fournisseur propose, des solutions sur mesure.

DIDIER HORMAN © PG

Pionniers dans l’open source, nous avons rapidement collaboré avec de multiples sociétés et pris une place de choix sur le marché.” DIDIER HORMAN, DIRECTEUR DES SOLUTIONS ERP

Basée à Braine-l’Alleud, cette filiale belge à 100% du groupe Contraste Europe édite notamment APIZ, un progiciel de gestion intégrée ou ERP (enterprise resource planning) open source. L’une des particularités consiste à optimiser les processus de ses clients tout en prenant soin de les respecter car ils cachent bien souvent des avantages concurrentiels. Cela reflète d’ailleurs le choix stratégique d’Audaxis: avoir privilégié des logiciels libres pour bénéficier d’une certaine fluidité et évolutivité. “Avec APIZ, nous mettons en place des flux d’information avec l’ensemble des sites web et applications de nos clients, sans oublier les connexions aux logiciels des sociétés partenaires”, fait valoir le fournisseur wallon.

La cohérence que garantit Audaxis sur le plan informatique offre au marché de la réactivité, afin que l’on puisse développer des nouveaux services et innover sans devoir attendre une éventuelle mise à jour ou mise à niveau de divers fournisseurs de logiciels. C’est toute la philosophie de la transformation numérique défendue par Audaxis résumée en un exemple: préserver, grâce aux outils technologiques, le caractère unique des entreprises dans un environnement en perpétuel mouvement.

Pionniers de l’open source

Avec plus de 20 ans d’expérience et de solutions éprouvées par le marché, également dans le cloud, le web et le data, Audaxis réalise 85% de ses activités à l’étranger. Dont la majorité chez nos voisins français. Ces deux dernières années, la PME wallonne a mené un projet d’envergure à La Poste française. Fait assez rare en soi que pour être mentionné. Pourtant, Audaxis n’en était certainement pas à son coup d’essai, au vu de ses très nombreuses collaborations avec de grandes entreprises internationales, dans des secteurs aussi divers que variés, du leader mondial de la production de plomb Ecobat au groupe cosmétique Yves Rocher, en passant par… les Scouts de Belgique.

Concernant l’opérateur français des services postaux, l’entreprise a retenu la solution APIZ pour un projet de modernisation exigeant, entre autres, la migration de son imposante base de données vers des infrastructures permettant des économies de charge et de ressources reposant sur un logiciel libre. “L’open source a connu un engouement précoce et rapide en France. Pionniers dans ce secteur, nous avons rapidement collaboré avec de multiples sociétés et pris une place de choix sur le marché”, recontextualise Didier Horman, directeur des solutions ERP chez Audaxis.

Dès sa création en 2000, Audaxis faisait partie des early adopters des technologies libres, consciente d’y trouver des réponses plus agiles et moins coûteuses pour différents besoins. Ses consultants ont alors accompagné des entreprises dans la transformation de leur métier, une transformation imposée par l’arrivée du web et de l’automatisation accrue. L’intégrateur belge a séduit les grandes entreprises en démontrant les bénéfices de l’open source face à des approches traditionnelles incapables de répondre aux nouvelles attentes avec suffisamment de réactivité.

Il convient de préciser qu’Audaxis collaborait déjà depuis 10 ans avec le département Courrier Colis de La Poste, plus précisément depuis la mise en place d’une application de gestion très spécifique au métier et jusqu’à l’optimisation de l’architecture de son système d’information. “Cette collaboration n’a fait que s’intensifier pendant cette décennie”, se félicite-t-on à Braine-l’Alleud.

Des clients fidélisés car satisfaits

S’adressant principalement au marché B to B et aux grands comptes en Belgique, au Luxembourg, en France et en Suisse, Audaxis occupe environ 65 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros (exercice comptable 2021). Le fournisseur IT promet des applications de gestion pointues qui offrent la flexibilité et des performances aux entreprises. De la relation client à la gestion des stocks, les entreprises clientes de toutes tailles peuvent ainsi jouir d’une ample marge de manœuvre. Tout en réduisant le temps nécessaire pour développer un service avant de le proposer sur un marché.

LUIS PASSANHA © PG

Les entreprises ne savent pas toujours de quoi elles auront besoin un an plus tard. Une solution ERP doit pouvoir s’adapter aisément.” LUIS PASSANHA, RESPONSABLE SALES & MARKETING

“Le time to market est au cœur des préoccupations des entreprises. Ces dernières se doivent de réagir vite pour répondre aux nouvelles attentes de leurs clients et de leurs partenaires commerciaux. Et la transformation digitale est un mouvement constant”, insiste-t-on chez Audaxis.

Depuis l’éclatement de la bulle techno au début du millénaire, l’émergence de nouveaux métiers et modèles d’affaires ne semble avoir jamais cessé. L’importance de se doter d’outils de gestion adaptés s’est naturellement accentuée. Audaxis estime offrir une réponse disruptive aux besoins du marché avec des solutions personnalisées et personnalisables, reconnues mais aussi innovantes.

“C’est pourquoi nous nous attachons toujours à penser à l’évolutivité des applications et à leur connectivité dans tous les projets. Les entreprises ne savent pas toujours de quoi elles auront besoin un an plus tard. Une solution ERP doit pouvoir s’adapter aisément pour, par exemple, développer un nouveau canal de vente ou se connecter avec de nouvelles applis”, souligne le responsable sales & marketing, qui est convaincu que l’attention accordée à l’évolutivité est l’une des raisons pour lesquelles Audaxis reste le partenaire de grandes entreprises sur le long terme, parfois depuis près de 20 ans.

L’implémentation d’une solution IT est infiniment plus complexe que simplement créer un profil d’entreprise sur le nouveau réseau social à la mode. L’opération met à l’épreuve toute l’organisation. Mais maîtrisée, cette transformation renforce la productivité de l’entreprise et même sa culture d’entreprise. Alors, comme le veut l’expression consacrée, autant faire appel à un professionnel.