Aucun repreneur pour 19 des 27 magasins Match et Smatch non repris par Colruyt Group

Sur les 27 magasins Match et Smatch qui n’ont pas été repris par Colruyt Group, 19 n’ont pas trouvé de repreneur et fermeront donc leurs portes en ce début d’année, annonce la direction mardi. Sept magasins seront par contre repris par une autre enseigne et des négociations sont toujours en cours pour le magasin Match de Beaumont.

Les magasins qui n’ont pas trouvé de repreneur sont les Match de Knesselaere, Kluisbergen, Waasmunster, Mouscron et les Smatch de Cuesmes, Jemappes, Haaltert, Mechelen, Stembert, Moerbeke, Assenede, Zulte, Tienen, Jodoigne, Deerlijk, Maldegem, Eksaarde, Kalken et Zeveneken. Ils seront fermés entre mi-janvier et mars.



Une solution a par contre été trouvée pour les magasins Match de Woluwe St-Lambert, Fleurus et le Smatch de Zele (repris en franchise sous enseigne Carrefour), les Match de Leuze (en franchise sous enseigne Delhaize) et Binche (en franchise sous enseigne Intermarché), tandis que les magasins de Thulin et Kessel-Lo déjà sous l’enseigne Louis Delhaize seront repris par Delfood.

Le repreneur potentiel du Match de Beaumont n’est par contre pas précisé. Les cessions permettent le transfert de 150 collaborateurs avec leurs conditions salariales actuelles et la sauvegarde de près d’un quart des personnes concernées par le licenciement collectif, sur les 690 initialement annoncées, précise la direction.

Fin septembre, Colruyt Group et les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize ont conclu un accord pour que le premier reprenne 57 magasins Match et Smatch en Belgique. Aucun candidat ne s’était alors montré intéressé par la reprise des 27 magasins restants et des services logistiques. Des discussions sont toutefois encore en cours avec des repreneurs potentiels pour la logistique, mais aucun candidat ne s’est manifesté pour les activités des autres services centraux.

Les 174 personnes concernées ont donc été informées du préavis légal, des indemnités de fermeture et des conventions de prépension auxquelles elles ont droit.