Auchan n°1, même au Portugal

Le français vient de mettre la main sur la totalité des activités du groupe de distribution Dia, au Portugal.

Discret sur le dossier des consolidations françaises, Auchan demeure très actif à l’étranger. Après avoir repris 235 supermarchés et un entrepôt en Espagne au groupe local Dia, le nordiste vient de mettre la main sur la totalité des activités du même groupe au Portugal. Soit 489 magasins de proximité des enseignes Minipreço et Mais Perto et trois entrepôts.

Auchan reprend aussi 2.650 salariés. Avec cette acquisition, Auchan devient le n°1 du Portugal en termes de nombre de magasins. Il y disposait déjà de 70 hypermarchés (9.000 employés).

Pour le français, le Portugal était aussi jusqu’ici l’un des pourvoyeurs importants de son trafic de ventes en ligne (12% du CA). En Espagne, Auchan dispose de 540 magasins et emploie 23.000 personnes.