Auchan embraie le pas vers la franchise également

Le groupe français de supermarchés recherche dès aujourd’hui des repreneurs indépendants pour sept succursales. Mais à terme, jusqu’à la moitié des magasins pourraient devenir indépendants, selon nos confrères de RetailDetail.

Auchan Retail France veut sortir de son portefeuille immobilier 7 supermarchés et hypermarchés qui « ne rentrent plus dans le business plan », motive le groupe français. Cette mise à l’étalage, pour partielle qu’elle soit, touchera d’un coup pas moins de 261 employés permanents et 15 employés temporaires, rapporte LSA, le spécialiste de secteur dans l’Hexagone, qui a vendu la mèche mardi dernier. Le groupe leader du secteur de la grande distribution recherche activement des franchisés-repreneurs et les pourparlers seraient déjà bien avancés pour certains magasins.

Mais selon les syndicats, cette propension à la franchise initiée par Auchan devrait bientôt s’étendre à grande échelle. On évoque, de source syndicale, une « menace » à terme pour la moitié des magasins. Un chiffre que le groupe ne confirme pas.

Tendance généralisée

Selon RetailDetail, Auchan n’a jusqu’ici guère surfé sur la vague de la franchise: seuls 39 de ses 235 magasins sous enseigne en France sont actuellement indépendants. Mais le groupe du nord de la France (famille Mulliez) embraie le pas de Delhaize et Intermarché-Mestdagh chez nous. Ces derniers ont mis en place des plans très controversés de privatisation de leurs magasins. Et Carrefour, soucieux lui aussi de consolider ses marges sur le marché français, commence à y ouvrir des hypermarchés franchisés.