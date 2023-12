Au moins 5.000 postes de routier à pourvoir en Belgique

Il y a actuellement au moins 5.000 postes de chauffeurs routiers à pourvoir en Belgique, indique la confédération « Transport & Logistics Belgium » à l’occasion de la Journée du routier.

« Quand les chauffeurs viendront charger et décharger aujourd’hui dans les entreprises, le tapis rouge leur sera déroulé. Une petite attention les attendra en de nombreux endroits: tasse de café, petite douceur, carte, … », précise la confédération.

La Belgique compte actuellement plus de 10.000 entreprises actives dans le transport de marchandises sur route. Ensemble, elles gèrent un parc de plus de 86.000 camions et camionnettes et représentent plus de 115.000 emplois directs. Ce qui n’empêche pas le secteur d’être touché par une « sévère pénurie de main-d’oeuvre », alerte Transport & Logistics Belgium.

« Il y a actuellement au moins 5.000 emplois vacants de chauffeurs dans notre pays. Sans chauffeurs routiers, les rayons des supermarchés et magasins resteraient vides, tous les chantiers seraient interrompus et les usines seraient à l’arrêt. À en croire les chauffeurs eux-mêmes, c’est pourtant incontestablement un très beau métier et définitivement un métier d’avenir », souligne-t-on.