ArcelorMittal décide d’investir aux Etats-Unis plutôt qu’en Europe

Après avoir suspendu son projet d’acier décarboné à Dunkerque en France fin 2024, ArcelorMittal a choisi les Etats-Unis pour investir 900 millions de dollars dans une nouvelle usine d’acier destinée à accompagner l’électrification des usages.

Le sidérurgiste ArcelorMittal a officialisé jeudi la construction d’un nouveau site de production à Calvert (Alabama), où il est déjà implanté. Cette usine, qui devrait entrer en production au deuxième semestre 2027, vise à soutenir “l’industrie automobile, la mobilité et la production d’électricité renouvelable“.

Elle devrait produire 150.000 tonnes par an d’acier électrique à grains non orientés (NOES), un matériau aux propriétés magnétiques élevées utilisé notamment dans les générateurs, transformateurs, alternateurs et moteurs électriques.

Un projet d’acier décarboné en France retardé

Fin novembre, ArcelorMittal, l’un des plus grands producteurs d’acier au monde, a annoncé le report de son projet d’acier décarboné en France, un investissement estimé à 1,8 milliard d’euros. L’État français s’était engagé à soutenir cette transition avec une aide pouvant atteindre 850 millions d’euros.

Ce programme prévoyait notamment la construction de deux fours électriques et d’une unité de réduction directe du fer à Dunkerque, l’un des plus grands sites sidérurgiques d’Europe occidentale. L’objectif était de produire de l’acier en utilisant du gaz ou de l’hydrogène (sans charbon), réduisant ainsi drastiquement les émissions de CO₂.

Une transition freinée par la concurrence asiatique

Dans un communiqué publié avec ses résultats annuels, ArcelorMittal a reconnu que les investissements européens dans la décarbonation de l’acier avancent moins vite que prévu.

L’entreprise juge les efforts des autorités européennes “insuffisants” pour soutenir la production d’acier vert, alors que la concurrence des importations à bas coût venues d’Asie et la surproduction mondiale chronique pèsent sur la rentabilité de l’industrie sidérurgique en Europe.