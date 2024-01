Après quatre années de baisse, les ventes du groupe Renault en hausse de 9%

Après quatre ans de baisse, les ventes du groupe automobile Renault ont enregistré une hausse de 9% en 2023, avec 2,235 millions de véhicules vendus, selon un communiqué mercredi.

Le groupe Renault met en avant sa « stratégie de marques fortes et complémentaires » et indique être « dans une dynamique de succès avec trois de ses marques en forte croissance ». A elle seule, Renault est la marque française « la plus vendue dans le monde » selon le communiqué de l’entreprise qui a augmenté ses ventes de 9,4% avec 1.548.748 véhicules écoulés après une année 2022 marquée par une chute des ventes de 14,6%. La marque au losange a notamment enregistré de bons résultats en Europe avec une hausse des volumes de 19,3% alors que dans le même temps le marché a affiché une progression de 13,9%. Conséquence, Renault s’est emparé de la deuxième place en Europe en termes de parts de marché, après avoir été cinquième en 2022.

Renault Austral, l’Espace E-Tech ou encore la Mégane E-Tech

Le directeur de la marque Renault Fabrice Cambolive a imputé cette réussite aux succès de plusieurs véhicules comme le Renault Austral, l’Espace E-Tech ou encore la Mégane E-Tech qui représente 2,2% du marché de l’électrique en Europe, soit « une performance exceptionnelle », d’après lui. Il s’est réjoui du lancement de six nouveaux véhicules en 2024 en Europe dont les très attendues Scenic et Renault 5 E-Tech 100% électriques. « L’idée est de continuer sur ce même niveau de performance » et de poursuivre l’électrification de la marque grâce à ces nouveaux véhicules, a-t-il insisté. Renault a prévu de passer l’ensemble de sa gamme au 100% électrique d’ici 6 ans.