Appel à la grève dans le commerce alimentaire ouvrier les 15 et 22 novembre

Le front commun syndical appelle les travailleurs du commerce alimentaire ouvrier, soit de la commission paritaire 119, à faire grève les 15 et 22 novembre afin « d’obtenir une prime pouvoir d’achat », annonce-t-il lundi.

A défaut d’une hausse des salaires, le gouvernement a autorisé, pour la période 2023-2024, les employeurs à verser une prime à leurs travailleurs si l’entreprise était en bénéfices. Selon le front commun syndical, les employeurs de la CP 119 ne proposent que « des cacahuètes », c’est-à-dire, selon leurs calculs, une prime de 75 euros pour deux ans, revenant à 6 euros par mois.

« Insufissant et insultant »

« C’est insuffisant mais aussi insultant pour les travailleurs, surtout lorsque nous savons que les actionnaires ont pu bénéficier de dividendes allant jusqu’à 4% », fustige Tangui Cornu, co-président de l’ABVV-FGTB Horval. « Nous demandons 250 euros net pour tous les travailleurs, dès le moment où leur entreprise fait des bénéfices », appuie Steve Rosseel, de l’ACV-CSC.

« Puisque les employeurs du commerce n’écoutent que lorsque l’on touche à leur portefeuille, nous appelons donc à faire grève les 15 et 22 novembre », conclut Dominik Roland pour la CGSLB.

Les travailleurs seront couverts par un préavis et par une indemnité de grève. Ils sont également invités à tenir un piquet devant leur entreprise quand cela est possible. Selon les syndicats, les négociations patinent depuis septembre et « les employeurs restent sourds aux demandes des travailleurs ».