Allemagne: 10% des travailleurs de la méga-usine Tesla demandent de meilleures conditions

Plus de mille employés du constructeur américain de véhicules électriques Tesla demandent de meilleures conditions de travail au sein de la méga-usine de Grünheide, en périphérie de Berlin, a indiqué le syndicat IG Metall.

Les employés des services de nuit et du matin avaient notamment collé un autocollant d’IG Metall sur leur t-shirt, mentionnant « Together for safe and fair work at Tesla. » (« Ensemble pour un travail sûr et correct chez Tesla »), a indiqué un porte-parole de la formation syndicale, ajoutant que cette action, la première du genre dans la méga-usine, allait continuer toute la journée.

Selon IG Metall, bon nombre d’employés de l’entreprise américaine se plaignent de conditions de travail déplorables. Ils jugent la charge de travail extrême compte tenu de cycles de production très courts, de la pénurie de personnel et d’objectifs de production trop ambitieux.

Les travailleurs relèvent aussi de sérieux manquements en matière d’hygiène et de sécurité au travail, ce qui entraîne de nombreux accidents et des malades en pagaille. « Si une personne demande des améliorations, elle va avoir des problèmes ou rien ne changera. Mais ensemble, on peut faire remonter les doléances », a commenté Dirk Schulzen responsable d’IG Metall pour la zone Berlin-Brandebourg-Saxe.

Le ministère des Affaires sociales de l’Etat de Brandebourg a estimé que les sept accidents de travail graves recensés depuis 2021 dans la fabrique Tesla ne constituaient rien d’anormal.

Ouverte en mars 2022, la méga-usine emploie environ 11.000 personnes sur son site berlinois qui devrait être étendu.