Alibaba revoit sa gouvernance

Depuis l’épisode rocambolesque de l’entrée en Bourse d’Ant Group stoppée net par le régulateur national, Alibaba a subi, comme d’autres groupes chinois, un sérieux coup d’arrêt des mains du gouvernement.

Les choses commencent seulement à s’aplanir via la réorganisation du groupe en six entités. L’annonce d’un changement de gouvernance, la semaine dernière, intervient dans ce cadre. Nommé en remplacement de Jack Ma en 2019, Daniel Zhang (à gauche sur la photo) abandonne à la fois ses fonctions de PDG et de président du conseil d’administration du géant de l’e-commerce.

Lire aussi | La scission progressive d’Alibaba Group Holdings

Zhang entend éviter les conflits d’intérêt (et les foudres du régulateur chinois) puisqu’il est appelé à prendre la direction d’Alibaba Cloud Intelligence Group qui va devenir une spin-off publique indépendante cotée en Bourse. Il est remplacé par deux personnes (autre signe de la clarification demandée): Joseph Tsai (à droite), cofondateur avec Jack Ma, prend la tête du CA alors qu’Eddie Wu, actuel patron de Taobao et Tmall, les deux sites de vente du groupe, devient directeur général.