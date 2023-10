Aldo Vastapane, baron et magnat des affaires, est décédé

Aldo Vastapane, homme d’affaires belge, est décédé ce mardi. Il était actif dans différents secteurs, allant du luxe à l’immobilier.

Le célèbre homme d’affaires belge, né à Bruxelles dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, s’est éteint ce mardi auprès de ses proches, nous apprend la Libre Belgique. Il allait avoir 98 ans en février.

Touche à tout

Aldo Vastapane, qui portait le titre de baron, était actif dans de nombreux secteurs. Il a commencé dans le commerce de l’alcool, et portait d’ailleurs le surnom de « Monsieur-Martini Belgique ». Il se diversifie ensuite vers l’import d’autos, notamment des marques Simca et Mercedes-Benz, et devient aussi l’importateur belge de la marque italienne de luxe Gucci. Dans le prestige toujours, il était aussi à la tête de la Générale des Restaurants, qui gère aujourd’hui encore le fameux établissement La Maison du Cygne.

Mais c’est l’immobilier qui est le plus associé à son nom. Il est ainsi devenu le visage du projet de construction Manhattan, immeuble de bureaux dans le quartier de la place Rogier et de la gare de Bruxelles-Nord. Ce fut le début de la transformation du quartier en quartier d’affaires comme nous le connaissons aujourd’hui.

L’homme d’origine italienne était aussi actif dans le milieu aérien, rappelle La Libre. Il ouvrit le premier Duty Free Shop à l’aéroport de Zaventem en 1958. D’autres ont suivi, sous l’égide du groupe Skyshop. En 2001, il avait défrayé la chronique en reprenant et en redémarrant l’ancienne filiale charter de la Sabena, la Sobelair. Une aventure de courte durée, qui se solda par une faillite en 2004. L’Afrique du Sud faisait notamment partie des destinations… de quoi faire penser à la récente mésaventure d’Air Belgium.