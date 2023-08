Aldi s’étend aux Etats-Unis

La chaîne de distribution low cost vient de racheter 400 points de vente et devient un acteur essentiel du « retail » outre-Atlantique.

Peut-être ne le savez-vous pas mais Aldi est en réalité composé de deux filiales appelées Aldi Nord et Aldi Sud. Les deux frères Albrecht se sont disputés pour une question de ventes de cigarettes et se sont amicalement partagé le territoire allemand et les autres pays.

Le groupe dépasse aujourd’hui les 8.000 magasins. Chez nous, c’est Aldi Nord qui est à la manœuvre, comme d’ailleurs en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Aldi Sud est actif en Suisse, en Autriche, en Australie, en Irlande et au Royaume-Uni.

Les Etats-Unis sont le seul pays hors Allemagne où les deux frères continuent de cohabiter. Et Aldi s’y développe fortement. Ainsi, Aldi Sud y fera l’an prochain un chiffre d’affaires plus important qu’en Allemagne. Le groupe vient en effet d’y reprendre les 400 points de vente des chaînes Winn-Dixie et Harveys situés dans le sud-est du pays. A la clôture de l’opération l’an prochain, Aldi Sud détiendra 2.400 magasins aux Etats-Unis et dépasserait une marque aussi prestigieuse qu’Albertsons (2.300) si celle-ci ne fusionnait pas avec Kroger (3.000) pour former le n°2 du marché derrière Walmart.