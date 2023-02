Airbnb devient enfin rentable

Comme beaucoup d’autre plateformes du net, Airbnb a longtemps privilégié la croissance aux bénéfices.

Il aura fallu 15 ans mais Airbnb y est finalement arrivée: en 2022, la plateforme de voyages a généré un premier bénéfice! Portée par une année exceptionnelle marquée par un regain incroyable de déplacements suite à la pandémie, elle a dégagé un bénéfice d’1,9 milliard de dollars sur un chiffre d’affaires record de 8,4 milliards (en hausse de 40% par rapport à 2021).

Recentrage

Le début de cette année est du même acabit, suivant la direction. Et c’est assez logique: dans cette période inflationniste qui tend le pouvoir d’achat, loger dans un Airbnb fait encore plus sens. De l’autre côté, louer son logement une partie de l’année permet de mettre du beurre dans les épinards. Ainsi, la plateforme compte désormais 6,6 millions d’annonces. Quasiment un million de plus qu’il y a un an. La bonne performance tient aussi au recentrage stratégique opéré: Airbnb s’est recentrée sur son métier de base et a mis de côté les expériences ou les hôtels. Désormais, quasi la moitié des réservations concernent des séjours de plus de sept nuits.