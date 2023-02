Ahold Delhaize voit sa marge diminuer en Europe

Le groupe de distribution Ahold Delhaize, maison-mère des magasins Delhaize et de bol.com entre autres, a vu ses ventes augmenter au dernier trimestre 2022, principalement aux Etats-Unis. Mais l’entreprise a souffert de l’inflation, qu’elle n’a pas pu complètement répercuter sur ses clients de ce côté de l’Atlantique. Sa marge opérationnelle est donc moindre en Europe.

Ahold Delhaize a réalisé au quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 23,356 milliards d’euros, soit une hausse de 15,9% (elle aurait été de 8,1% à taux constants), par rapport à la fin d’année 2021. Les ventes ont atteint 14,782 milliards aux Etats-Unis (+9,2% à taux constants), et 8,576 sur le Vieux Continent (+6,2% à taux constants). Au Q4, le résultat opérationnel d’Ahold Delhaize atteint 1,167 milliard d’euros, en hausse de 30,5% (20,6% à taux constants) par rapport aux trois derniers mois de 2021.

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires du groupe devrait s’élever à près de 87 milliards d’euros, soit 6,9% de plus que l’an dernier (à taux constants). Ahold Delhaize proposera un dividende de 1,05 euro par action, soit un peu plus de 10% de plus que pour 2021.