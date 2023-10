Ahold Delhaize à l’assaut du marché roumain

Le groupe de distribution belgo-néerlandais Ahold Delhaize vient d’acquérir pour 1,3 milliard d’euros la chaîne de supermarché Profi, leader sur le marché roumain.

La cession à 100% de Profi Rom Food SRL vient d’être scellée entre le groupe Ahold Delhaize et le fonds de capital-investissement anglais MidEuropa pour la coquette somme de 1,3 milliard d’euros. L’objet de la transaction, confirmée par l’acquéreur hier sur son site officiel, est une chaîne de supermarchés de proximité omniprésente sur le marché roumain qui compte un réseau de plus de 1.650 magasins et a généré un chiffre d’affaires annuel de plus de 2,5 milliards d’euros (juin 2022 – juin 2023). Depuis son acquisition par MidEuropa en 2017, la société est devenue la plus grande chaîne de supermarchés du marché retail roumain avec une croissance rapide du nombre de magasins et des ventes (x 3 sur 5 ans).

Plus gros deal européen sur le segment

Cette vente de l’enseigne roumaine Profi par MidEuropa à Ahold Delhaize constitue également la plus grande transaction dans le secteur de l’épicerie jamais réalisée en Europe continentale en matière de capital-investissement.

Avec cette acquisition de taille, Ahold Delhaize élargit encore son parc de marques locales qui compte désormais 60 millions de clients hebdomadaires en présentiel et online. Le groupe de grande distribution belgo-néerlandais est présent en Europe, aux États-Unis et en Indonésie. En Roumanie, Ahold Delhaize exploite déjà un réseau national de 969 magasins sous enseigne Mega Image. La fusion future avec les points de vente Profi, qui devrait être clôturée dans le courant de l’année prochaine, viendra solidement renforcer la présence locale de Delhaize et mieux cibler tant les zones urbaines que rurales.

Comme ce fut récemment le cas en Belgique après le rachat des enseignes Mestdagh (sous franchise), des arbitrages et suppressions de magasins ne sont pas à exclure là où les deux enseignes du groupe sont redondantes.