Aéroport de Chaleroi: accord entre la direction et les syndicats du personnel

La direction et les syndicats du personnel de l’aéroport de Bruxelles-Charleroi (BSCA) sont arrivés à un accord sur la « prime pouvoir d’achat », indique Yves Lambot, secrétaire permanent de la CNE.

Après de longues discussions, direction et syndicats du personnel de l’aéroport de Bruxelles-Charleroi. ont pu s’entendre sur un accord « sur la prime pouvoir d’achat ». Le front commun syndical avait déposé un préavis de grève de 15 jours la semaine dernière.

La « prime pouvoir d’achat », d’un montant de 750 euros, pouvait être octroyée aux travailleurs des entreprises ayant réalisé de bonnes performances financières en 2022.

Une prime complète pour 85% du personnel

L’aéroport de Charleroi étant dans ce cas avec un chiffre d’affaires dépassant les 92 millions d’euros à la fin décembre, la direction avait annoncé l’octroi de cette prime à tous ses travailleurs avant de revenir sur ses propos et de proposer d’octroyer une prime au prorata des temps partiels et de l’absentéisme.

Dénonçant cette proposition qui pourrait déboucher sur la diminution, voire l’annulation, de la prime pour certains travailleurs, les représentants du personnel avaient déposé un préavis de grève.

Celui-ci ne devrait finalement pas aboutir puisque syndicats et direction se sont finalement accordés sur une prime complète pour 85% du personnel. Les 15% restants étant les travailleurs absents pendant plus de quatre mois et demi sur la période comprise entre décembre 2022 et août 2023.