Action s’offre un record

Les magasins Action continuent sur leur lancée.

Le discounteur non alimentaire Action a ouvert 280 nouveaux magasins en 2022 en Europe (un record) et a réalisé un bénéfice de 1,2 milliard d’euros. Totalisant désormais 2.263 magasins, pour 8.211 nouveaux emplois, l’enseigne néerlandaise s’est également attaquée depuis mars à deux nouveaux marchés, l’Espagne et la Slovaquie, ce qui porte à 11 le nombre total de pays dans lesquels l’entreprise opère.

“Nous constatons que les clients, où qu’ils soient, cherchent à faire des bonnes affaires et à bénéficier de prix réduits”, souligne Hajir Hajji, la CEO de la chaîne. Toutes les références sont en croissance. “Nos clients viennent aussi bien pour des produits du quotidien, comme les produits de nettoyage ou d’hygiène, que pour des vêtements ou des articles de bricolage. D’ailleurs, l’année dernière, les produits en lien avec le coût de l’énergie, comme les plaids ou les couvertures, ont été particulièrement populaires.”

Grâce à ces nouveaux points de vente, à l’accroissement de la fréquentation, à la suppression des mesures liées à la crise sanitaire et à l’augmentation du panier moyen, le chiffre d’affaire de l’entreprise a augmenté de 30% en 2022, atteignant 8,9 milliards d’euros.