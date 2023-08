Ackermans & van Haaren investit dans un spécialiste des éoliennes en mer

La holding anversoise Ackermans & van Haaren a pris une participation de 100 millions d’euros dans l’entreprise néerlandaise IQIP, spécialisée dans le développement des éoliennes en mer, a-t-elle annoncé vendredi.

IQIP conçoit et assemble du matériel qui est loué et vendu dans le monde entier pour de grands projets en mer. Basée à Sliedrecht aux Pays-Bas, l’entreprise a également des ambitions de croissance dans le domaine du démantèlement des plateformes pétrolières et gazières. Elle emploie 300 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 102 millions d’euros l’an dernier.

Selon John-Eric Bertrand, co-CEO d’Ackermans & van Haaren, cet investissement « s’intègre bien au sein de notre portefeuille car il contribue à la transition énergétique ». La transaction devrait être finalisée d’ici début 2024.