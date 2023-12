Abus de monopole : victoire d’Epic Games contre Google

Epic Games a remporté une victoire majeure contre Google lundi, un jury californien ayant décidé à l’unanimité que le géant des technologies abuse de son monopole sur le marché des applications mobiles, au détriment des développeurs.

« Victoire contre Google ! », a lancé sur X (ex-Twitter) Tim Sweeney. Le patron de l’éditeur du jeu phénomène Fortnite bataille depuis plus de trois ans contre Google et Apple, qui dominent l’économie mobile mondiale.

Les jurés ont en effet donné raison à Epic Games sur tous les points : Google détient bien selon eux un monopole sur le marché de la distribution d’applications sur Android (le système d’exploitation mobile de Google) et sur celui des services de paiement dans les applications.

Ils estiment que Google a agi de manière anti-concurrentielle sur ces marchés, qu’Epic a subi un préjudice du fait de ce comportement et que le lien entre le magasin d’applications Google Play et son service de paiement (Google Play Billing) est illégal.

« Victoire pour tous les développeurs »

« Le verdict rendu aujourd’hui constitue une victoire pour tous les développeurs d’applications et les consommateurs du monde entier. Il prouve que les pratiques de Google (sur le marché des applis mobiles) sont illégales et que (Google) abuse de son monopole pour soutirer des frais exorbitants, étouffer la concurrence et réduire l’innovation », a déclaré Epic Games dans un communiqué publié dans la foulée.

« Nous avons l’intention de contester le verdict« , a réagi Wilson White, un vice-président de Google, dans une déclaration transmise à la presse.

« Android et Google Play offrent plus de choix et d’ouverture que n’importe quelle autre grande plateforme mobile. Le procès a clairement montré que nous sommes en concurrence féroce avec Apple et son App Store, ainsi qu’avec les boutiques d’applications sur les appareils Android et les consoles de jeux », a-t-il continué.