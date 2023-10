AB Inbev réalise un trimestre de croissance malgré un ralentissement aux USA

Le géant brassicole belgo-brésilien AB Inbev a enregistré une augmentation de 4,1% de son Ebitda (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), à 5,431 milliards de dollars, au cours du troisième trimestre 2023. L’entreprise a réalisé une hausse des produits de 5%, avec une croissance sur environ 80% de ses marchés, fait-elle savoir dans un communiqué publié mardi.

Les volumes totaux écoulés ont toutefois diminué de 3,4%. « La croissance dans nos régions Amérique du centre, Afrique et Asie-Pacifique étant principalement atténuée par la performance aux États-Unis et un secteur faible en Europe« , note l’entreprise.

La société a notamment dû faire face à des appels au boycott de sa Bud Light aux États-Unis après une campagne publicitaire mettant en scène Dylan Mulvaney, une influenceuse transgenre. En conséquence, l’action du brasseur avait dégringolé de 18% au mois de mai, soit la plus forte baisse depuis mars 2020.

« Notre portefeuille mondial de bières sans alcool a enregistré une hausse des produits de plus de 10% au cours de ce trimestre, notre performance ayant été stimulée par Budweiser Zero au Brésil et par la croissance de Corona Cero au Canada, au Mexique et en Europe », précise toutefois AB Inbev. Le bénéfice sous-jacent était quant à lui de 1,735 milliard de dollars au 3e trimestre contre 1,682 milliard à la même période l’an dernier.

La multinationale indique continuer à « se concentrer sur le désendettement » et a approuvé une offre de rachat en numéraire des obligations en circulation pour un prix de rachat total jusqu’à 3 milliards de dollars. L’entreprise prévoit, pour son exercice annuel, une hausse de son Ebitda conforme à ses perspectives à moyen terme, c’est-à-dire entre 4 et 8%, et une croissance de produits supérieure à celle de l’Ebitda grâce à « une combinaison saine des volumes et des prix ».