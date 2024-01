À quoi faut-il s’attendre pour les résultats des entreprises européennes (et ce que cela dit sur l’économie)

Chiffres revus à la baisse, marges et bénéfices en diminution… la saison des résultats trimestriels ne commence pas sous les meilleurs auspices.

Les annonces des résultats des entreprises pour l’année 2023 commencent à arriver en Europe. La grande tendance, dans le contexte de ralentissement que nous traversons actuellement, serait que la barre est basse.

Ainsi, lors du dernier trimestre de l’année 2023, de nombreuses entreprises avaient déjà baissé leurs estimations de revenus. Et il y a beaucoup plus d’entreprises qui les ont baissées que d’entreprises qui les ont augmentées. C’est le ratio le plus élevé en trois ans, selon Bank of America.

La question sera donc la suivante : les entreprises européennes vont-elles pouvoir faire mieux que les estimations (les leurs ou celles des experts), aussi basses soient-elles ? Si un pourcentage élevé d’entreprises trébuchent sur cette marche, cela donnerait en tout cas un mauvais signal pour l’économie européenne, montrant que le ralentissement est persistant. Sur le troisième trimestre, à titre de comparaison, environ 50% des entreprises avaient fait mieux que les estimations.

La marge avant toute chose

L’autre tendance qui devrait marquer les résultats sont les marges bénéficiaires. Maintenant que l’inflation a baissé, la question est de savoir si les entreprises peuvent tenir le cap ou si leurs marges vont être entamées.

Selon une étude de LSEG, citée par Reuters, la moyenne serait de 10,1%, pour les entreprises de l’indice européen STOXX 600. Alors qu’au premier trimestre de l’année passée, elles étaient encore à un sommet de 16,1%. Cependant, différents secteurs, dont les financières, les industriels et la consommation, devraient encore voire leurs marges augmenter (par rapport au trimestre précédent).

Dans un contexte de demande plus faible et de taux d’intérêt qui pèsent sur les consommateurs, il sera en tout cas moins aisé pour les entreprises de continuer à augmenter les prix. Ce qui devrait faire pression sur les marges.

L’étude s’attend également à une baisse des bénéfices (-7,1%) et du chiffre d’affaires (-4,8%), par rapport au même trimestre en 2022.

La crise en mer Rouge

Les attaques des Houthis sur les navires passant par la mer Rouge ont débuté vers la mi-novembre. La majorité des navires ont depuis changé de trajectoire et contournent le continent africain. Cela dure une dizaine de jours de plus et coûte un million de dollars de plus en frais de carburant, par exemple. Les primes d’assurances augmentent aussi, tout comme les prix des conteneurs. Voilà de très mauvaises nouvelles pour les entreprises qui importent depuis l’Asie (ou y exportent).

Mais ce n’est qu’à la fin du mois de décembre que les grandes compagnies maritimes ont commencé à dévier leurs navires. L’impact sur les chiffres trimestriels devrait donc encore être limité. Cependant, les PDG pourraient revenir sur l’impact futur qu’ils attendent de cette crise, lors de la conférence des résultats. Ils pourraient aussi donner une idée de l’impact déjà ressenti aujourd’hui, lors du premier trimestre.

Quelle réaction en bourse ?

Avec des marges, des chiffres d’affaires, et des bénéfices en baisse, quelle pourrait être la réaction en bourse ? Selon Mathieu Savary, de BCA Research, la situation est à double tranchant. « Une croissance plus forte que prévu alimentera les craintes d’inflation et de hausse des taux, tandis qu’une croissance plus faible que prévu ravivera les craintes de récession. Par conséquent, les actions européennes sont vulnérables à un fort recul au cours des six prochains mois, qui pourrait les faire baisser de 20 à 25% », écrit-il dans un rapport consulté par Trends Tendances.

Le rallye actuel devrait prendre fin. C’est que ce rallye (+10% depuis la fin octobre pour l’Euro STOXX 600, par exemple) aurait déjà inclus les « attentes très optimistes concernant la croissance et l’inflation en 2024 ». Ces attentes restent donc à confirmer, et les perspectives ne sont pas des meilleures.