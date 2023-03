39.000 entreprises bruxelloises recevront la prime énergie compensatoire

La « prime énergie compensatoire » mise sur pied par le gouvernement bruxellois est disponible depuis lundi pour les entreprises de la capitale, a annoncé lundi la secrétaire d’Etat bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte.

Avec l’augmentation des coûts de l’énergie, l’exécutif régional a mobilisé 107 millions d’euros pour mettre en place une aide directe aux entreprises en difficulté actives dans les secteurs à forte sensibilité énergétique.

La plateforme pour introduire les demandes de cette « prime énergie compensatoire » a été ouverte ce lundi à 14h. Elle est accessible aux entreprises ayant leurs factures de décompte couvrant de manière complète les années 2021 et 2022.

Cette prime compensatoire est le résultat d’une large concertation entre les partenaires sociaux, les fournisseurs d’énergie, Sibelga, Bruxelles Economie Emploi et le 1819. D’après Mme Trachte, ce sont, au total, environ 39.000 entreprises qui sont concernées.

L’un des principaux critères d’éligibilité pour pouvoir avoir accès au dispositif d’aide est celui du chiffre d’affaires de 2022 de l’entreprise qui doit être au minimum de 50.000 euros si elle possède une unité d’établissement (75.000 euros si deux unités; 100.000 si au moins 3 unités d’établissement).

Maximum 100.000€ pour la prime

Le montant de la prime sera équivalent à 30 % des surcoûts en gaz et en électricité subis en 2022 par rapport à 2021, plafonnés à 50.000 € si l’entreprise est active dans un secteur dit sensible énergétiquement ou à 100.000 € si l’entreprise est active dans un secteur dit très sensible énergétiquement.

Pour demander la prime, une entreprise doit disposer des factures de décompte couvrant l’année 2021 et des factures de décompte couvrant toute l’année 2022 pour le gaz et/ou l’électricité, pour toutes les unités d’établissement.