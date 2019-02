Un départ en douceur

Toutefois, comme les marchés d'actions n'ont pas beaucoup évolué, les participants ont eu du mal à enregistrer de beaux bénéfices. Le gagnant du premier classement hebdomadaire, l'étudiant possédant le portefeuille NicoSolv, a quand même réussi à réaliser un bénéfice de près de 5 % : 4,81 % pour être précis. Une prestation pour le moins admirable. Au cours des prochaines semaines, il s'agira de recourir aux turbos pour anticiper la prochaine tendance et mettre son bénéfice en sécurité en temps utile.

Cette année encore, nous recourons aux cours en temps réel d'Equiduct. Les ordres au mieux peuvent donc être exécutés immédiatement. Pour les turbos, cet aspect est également important, car vous pouvez négocier immédiatement, sans attendre que des transactions aient lieu sur le marché réel.

En bref

L'édition de cette année s'étend sur 10 semaines et prendra fin le vendredi 26 avril 2019. Persuadez vos amis, collègues ou proches de s'inscrire, car ils peuvent encore décrocher l'un des huit classements hebdomadaires, et donc remporter 1 000 EUR en actions. Bien entendu, il vaut encore mieux remporter le classement général. Le gagnant de ce classement remportera 10 000 EUR. Bon à savoir : jamais encore, le gagnant de la première semaine n'a remporté le classement final. Le gagnant du classement des étudiants remportera 5 000 EUR en actions. Les étudiants ne peuvent pas avoir plus de 25 ans et doivent être inscrits dans une haute école ou une université. Comme toujours, nous récompensons les joueurs actifs. N'oubliez pas, dès lors, de répondre chaque jour à la question supplémentaire. Par bonne réponse, vous recevrez sur votre compte virtuel 100 EUR, vous pouvez ainsi alimenter votre portefeuille de 4 800 EUR supplémentaires sur toute la durée de la compétition, ce qui peut faire la différence lors du décompte final. Les inscriptions se font sur le site web : http://concoursinvestisseurs.levif.be.

Comme toujours, la participation est gratuite, mais vous ne pouvez vous inscrire qu'une seule fois. Rappelons les principales règles du jeu. Vous pouvez investir dans des produits financiers variés : des actions, des trackers et des turbos. Pour les actions, nous avons prévu une sélection de valeurs cotées sur les bourses Euronext de Bruxelles, d'Amsterdam et de Paris. Par ailleurs, vous pouvez également investir dans les actions du DAX-30. Vous pouvez investir au maximum 5 % de la valeur de votre portefeuille dans les turbos. Vous pouvez ainsi vous tourner vers les indices européens tels que l'AEX, le CAC40, le BEL20 et le DAX, mais aussi vers l'indice Dow Jones Industrials. Par ailleurs, vous pouvez miser sur les mouvements du cours de l'or, du pétrole brut et de l'indice VIX, une mesure de la volatilité des bourses. Vous pouvez opter pour des turbos longs (pour anticiper sur une hausse des cours) ou shorts (pour profiter d'une baisse). Ajoutons encore que l'on trouve parmi les trackers un tracker short qui vous permet d'anticiper sur une baisse des cours. Car si les bourses peuvent grimper, elles peuvent aussi baisser.

Médailles

Cette année, vous pouvez également remporter une médaille de bronze, d'argent ou d'or dans quatre catégories : transactions, quiz, invitations d'amis et types de produits. Ceux qui décrochent quatre médailles de bronze dans les diverses catégories remporteront, au terme du concours, un abonnement d'un mois à Trends-Tendances. Ceux qui décrochent quatre fois l'argent recevront l'hebdomadaire économique pendant deux mois, tandis que les investisseurs qui remportent quatre fois l'or le recevront pendant trois mois.