L'opérateur télécom Telenet va fortement augmenter les vitesses de connexion à internet sur son réseau fixe pour plus d'1,2 million de clients, a-t-il annoncé jeudi à l'occasion de la fin de ses "Grands Travaux du Réseau" lancés il y a cinq ans. Toutes les formules d'abonnement bénéficieront de vitesses supérieures, qui pourront aller jusqu'à 1 gigabit par seconde (Gbps) dans certains cas, pour le même prix.

Ces vitesses plus élevées sont le résultat d'un projet d'investissement à grande échelle démarré il y a cinq ans afin de préparer le réseau à l'augmentation constante du trafic Internet des clients, des entreprises mais aussi d'applications innovantes telles que la réalité virtuelle, les véhicules connectés et autonomes ou la chirurgie à distance. Cette opération est désormais terminée. La capacité du réseau de 600 mégahertz a ainsi doublé pour atteindre 1,2 gigahertz. Telenet a investi un demi-milliard d'euros pour doubler la largeur de l'autoroute de l'Internet, grâce à environ 300 techniciens qui ont remplacé quelque deux millions de composants au cours des cinq dernières années.

"Imaginez-vous que l'E19, où vous vous êtes peut-être retrouvés dans les bouchons ce matin, voyait son nombre de bandes de circulation doubler d'un coup", a illustré John Porter, le patron de l'opérateur, depuis le siège malinois de l'entreprise. Pour l'administrateur délégué, il s'agit là de "la réalisation la plus importante de Telenet au cours des cinq dernières années. Il s'agit du meilleur réseau d'Europe et, autant que nous sachions, dans tout l'hémisphère occidental. Nous pouvons rivaliser avec la Corée du Sud!"

La plupart des clients disposant d'un abonnement à Internet ressentiront directement cette mise à jour, avec des vitesses de connexion fortement revues à la hausse, et ce pour le même prix. Pour ceux disposant de la formule Speedboost, elle passera même de 400 Mbps à 1 Gbps. Les client business de l'opérateur bénéficieront également de cet Internet plus rapide. Le processus d'adaptation démarre ce jeudi et durera jusque fin octobre.

L'opération n'est pas limitée aux grandes villes, précise encore Telenet. La totalité du réseau câblé est concerné et plus de trois millions de foyers et entreprises en Flandre, à Bruxelles (où l'opérateur est présent dans 13 communes, soit deux tiers de la Région, NDLR) et dans la Botte du Hainaut en profiteront.

Selon les objectifs du plan d'action fédéral 'Digital Belgium', d'ici 2020, au moins la moitié des connexions à travers le pays doivent avoir un débit allant jusqu'à 1 Gbps.