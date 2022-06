On y a croisé Lewis Hamilton et Nimsdai Purja, aperçu Bernard Arnault... On s'y est frayé un chemin parmi des milliers de passionnés. Mais la conclusion principale à tirer du salon Watches & Wonders est que nombre d'horlogers continuent d'expérimenter de nouveaux matériaux pour rendre leurs montres plus légères et plus attirantes. Trends Style y a épinglé huit modèles.

LE PLUS GRACIEUX

De Baume & Mercier, on n'attend pas précisément des petits chefs-d'oeuvre de technicité. Ce label abordable trouve plutôt son public à l'appui d'une approche poétique: matériaux contrastés, cadrans bleu évoquant la mer, inspiration Art déco... Dans la série Riviera, le modèle Coastline se distingue particulièrement. Cette montre en acier est sertie de petits diamants sur le côté gauche de la lunette et du cadran. Un design original qui réfère à la ligne côtière entre Monaco et Saint-Tropez: les diamants incarnent la terre ferme, la partie restante du cadran suggère la Méditerranée. A noter l'effort fourni ici (et par d'autres labels) pour que l'on puisse changer rapidement de bracelet.

...

De Baume & Mercier, on n'attend pas précisément des petits chefs-d'oeuvre de technicité. Ce label abordable trouve plutôt son public à l'appui d'une approche poétique: matériaux contrastés, cadrans bleu évoquant la mer, inspiration Art déco... Dans la série Riviera, le modèle Coastline se distingue particulièrement. Cette montre en acier est sertie de petits diamants sur le côté gauche de la lunette et du cadran. Un design original qui réfère à la ligne côtière entre Monaco et Saint-Tropez: les diamants incarnent la terre ferme, la partie restante du cadran suggère la Méditerranée. A noter l'effort fourni ici (et par d'autres labels) pour que l'on puisse changer rapidement de bracelet.www.baume-et-mercier.com IWC joue pleinement la carte de la céramique. Le travail de ce matériau est moins simple qu'il n'y paraît, l'oxyde de zirconium devant d'abord être chauffé à une température très élevée, ce qui réduit son volume d'un tiers. Les chronographes (41 mm) sont entièrement constitués de Ceratanium®qui allie les propriétés du titane (poids léger) et de la céramique (non rayable). La Grande Montre d'Aviateur Top Gun souligne l'hommage à la mythique école de l'US Navy. Les couleurs conçues en collaboration avec Pantone sont, cette année, le vert Woodland et le blanc neige Lake Tahoe. La lisibilité est parfaite - ce qui est exactement ce que l'on attend d'une montre d'aviateur. www.iwc.com Dans le monde horloger, le Belge Benoît Mintiens fait figure de franc-tireur. Pour sa marque Ressence, ce designer industriel s'est lancé des défis tout à fait originaux, prenant ses distances avec la vision restreinte de nombre d'horlogers. Avec pour résultat des montres uniques, dotées de disques rotatifs pour indiquer le temps et, dans certains cas, emplies d'huile ou équipées d'une "propulsion" magnétique ou d'autres techniques innovantes. A Genève, il a présenté son dernier modèle, la Type 8. D'emblée, il apparaît qu'il a recherché l'essence pure de l'horlogerie, à savoir la seule indication des heures et des minutes. L'impasse faite sur l'aiguille des secondes et l'usage de titane de grade 5 ont permis de gagner en légèreté: la montre ne pèse que 42 grammes, bracelet inclus - de quoi peu ressentir sa présence au poignet. Le prix a, lui aussi, été ajusté - 12.500 euros hors taxes -, lequel devrait attirer un public plus jeune, sensible à la simplicité comme forme de luxe.www. ressencewatches.com Si Jaeger-LeCoultre a présenté à Genève une énième version de l'Atmos, cela n'en reste pas moins à chaque fois un moment particulier. Parce que cette montre née il y a 95 ans continue de fasciner. En ces temps de préoccupations écologiques, son mouvement (quasi perpétuel) qui n'a besoin ni de batterie, ni d'être remonté, ni d'être ajusté, est le bienvenu. Ont été ajoutées cette fois la Terre et la Lune, qui décrivent chacune leur trajectoire. A épingler également: l'Atmos Infinite - une version pour travailleurs, à 13.500 euros hors taxes. Et - pour qui aime l'inattendu - quatre modèles sur le cadran desquels apparaît aléatoirement une étoile filante. Des apparitions imprévisibles, donc, mais dans la mesure où le mécanisme qui les sous-tend est entraîné par le rotor, leur fréquence est plus élevée sur les montres portées par des personnes actives. www.jaeger-lecoultre.com Depuis un peu plus de vingt ans, Chanel éblouit le monde avec les diverses déclinaisons de sa J12, dont le design a été conçu au début du millénaire par Jacques Helleu. Celle proposée à l'occasion du 10e anniversaire, la J12 Rétrograde Mystérieuse, avait à nouveau créé la surprise et permis à Chanel de faire son entrée dans le monde de la haute horlogerie. De plus, depuis 2016, la marque fabrique ses propres calibres. Après la J12 X-Ray, complètement transparente, présentée en 2020, elle propose aujourd'hui la J12 Tourbillon Diamant. Le but de l'exercice était clair: intégrer un diamant très volumineux, tout en rendant sa rotation possible. La solution a donc consisté à le fixer sur le tourbillon volant (qui ne dispose que d'un seul point d'attache). Et parce qu'on attend d'un diamant qu'il brille, il a été opté pour 65 facettes. L'anneau enserrant le tourbillon a été serti de 26 brillants. L'ensemble est intégré dans un boîtier en céramique noir mat, ce qui crée un contraste à la fois subtil et impressionnant. Edition limitée à 55 pièces. www.chanel.com Chaque année, Cartier apporte son lot de nouveautés. Celles-ci s'appuient souvent sur les icônes que la marque compte en nombre. Il s'agit donc de surfer sur les traditions tout en apportant à chaque fois un petit plus. En d'autres termes, de réinterpréter les modèles légendaires et intemporels du passé. Maison joaillière par essence, Cartier joue largement avec des éléments décoratifs dans ses bracelets Panthère, et les diverses expressions de son artisanat sophistiqué, les métiers d'art, ne sont jamais très loin. Célébrant son 100e anniversaire, la Tank Chinoise n'en garde pas moins toute sa puissance. Mais la Cartier Masse Mystérieuse se distingue elle aussi, réunissant deux spécialités techniques de la marque: la masse mystérieuse de 1912 et le mouvement squeletté qui fait également office de rotor et ne compte pas moins de 400 composants. Jamais auparavant, Cartier n'avait conçu un tel summum technique, témoignant à la fois d'une esthétique toujours en mouvement et d'une technicité évidente. Il se dit qu'une équipe de dix personnes y a travaillé durant huit ans. Edition limitée à 45 exemplaires. www.cartier.comPiaget privilégie une nouvelle fois une double approche, qui donne place tant à l'extravagance qu'à l'élégance, et pour laquelle son président, Benjamin Comar, a imaginé un nouveau terme: extraleganza. Sa quête de l'extra-plat - le boîtier de l'Altiplano Ultimate Concept ne compte que 2 millimètres d'épaisseur - constitue l'une des caractéristiques du label, la beauté et le faste étant deux autres de ses qualités. A Genève, la Limelight Gala Aventurine a focalisé l'attention grâce à son boîtier en or blanc, comme "embrassé" par deux collets de diamants et de tsavorites enchâssés dans les cornes allongées. Le cadran en verre aventuriné et le bracelet en maille milanaise placent cet objet à mi-chemin entre la montre et le bijou.www.piaget.com Hublot, qui a toujours produit des montres très puissantes, crée aujourd'hui la surprise en proposant sa propre interprétation d'un mouvement carré dans une nouvelle série baptisée Square Bang. Cette forme a exigé une attention particulière de la part du fabricant horloger en raison de l'adaptation faite maison du mouvement Unico. Le résultat, particulièrement brillant, permet d'avoir un aperçu de l'intimité de cette pièce de mécanique d'aspect viril. Les connaisseurs apprécieront de pouvoir admirer la roue à colonne du mécanisme. Le modèle est disponible en titane, en céramique noire et en King Gold. La Square Bang All Black, irrésistiblement élégante, sera la seule de cette nouvelle série carrée à être produite en édition limitée à 250 exemplaires. www.hublot.com