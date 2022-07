Connaître l'heure exacte dans plusieurs endroits simultanément? Un jeu d'enfant pour un smartphone. Mais sans wifi, Bluetooth ou satellite, cela relève de l'exploit technique que le plus inventif des labels horlogers a osé.

Lorsqu'on appelle un interlocuteur à l'étranger, il est conseillé de chercher à connaître le fuseau horaire du lieu où il se trouve, afin de s'assurer de ne pas le réveiller. Ce qui ne s'avère pas toujours simple car, en plus des fuseaux horaires, il existe aussi pour certains pays des décalages d'une demi-heure (Canada, Iran, Afghanistan...) ou de trois quarts d'heure (Australie, Népal...). Fort heureusement, en cette matière, le monde actuel est relativement structuré. Chaque journée sur Terre débute officiellement sur l'archipel de la Ligne (les îles Kiribati) en Océanie, qui compte 14 heures d'avance sur l'heure universelle coordonnée UTC (la norme horaire utilisée pour calculer les fuseaux horaires dans le monde). Exactement 26 heures plus tard, la même journée débute sur les îles américaines inhabitées de Baker et Howland, dont le fuseau horaire présente un décalage postérieur de 12 heures par rapport à l'UTC. Mais jusqu'il n'y a pas si longtemps, les fuseaux horaires n'existaient pas. L'UTC (le temps universel coordonné) n'a été institué comme standard qu'en 1972, sur la base de l'horloge atomique et de la rotation de la Terre. En 1892, a été introduite en Belgique l'heure de Greenwich (GMT) qui correspond au fuseau horaire UTC +0. Auparavant, on recourait au temps astronomique: on estimait l'heure en regardant la position du soleil. Lorsque celui-ci se trouvait plein sud, il était 12 heures. Qui disposait d'un cadran solaire pouvait lire l'heure avec plus de précision, mais seulement en journée et à condition que le ciel soit dégagé. Bien que les horloges mécaniques aient été utilisées en Europe depuis le 13e siècle, leur précision laissait à désirer, et elles devaient être ajustées manuellement presque quotidiennement à l'aide d'un cadran solaire. Si l'arrivée de montres plus précises a changé la donne, chaque endroit n'en continuait pas moins d'avoir sa propre heure de référence. Beaucoup, du reste, ne possédaient pas de montre ou d'horloge, et devaient se référer à celle de la tour de l'église, laquelle n'avait pas besoin d'être rigoureusement exacte, puisque tous les habitants se référaient à cette heure locale. Il arrivait même que des lieux assez proches - des villes telles que Bruxelles et Gand - présentent un décalage de quelques minutes, ce qui se remarquait à peine puisque, à l'époque, on voyageait peu. De plus, les temps de trajets étaient longs. Ce n'est qu'avec l'avènement du chemin de fer - la ligne Bruxelles-Malines a été, en 1835, la première ligne ferroviaire du continent européen - que le besoin s'est fait sentir d'introduire une heure uniforme et des fuseaux horaires. Une montre telle que la nouvelle Marine Hora Mundi 5557 de Breguet facilite la vie des globe-trotters mais aussi des aventuriers sédentaires. Lorsque la Hora Mundi est apparue pour la première fois dans la collection Classique en 2011, elle a connu un succès immédiat, étant le premier instrument d'horlogerie mécanique au monde doté d'un réglage et d'un affichage instantanés du fuseau horaire - une facilité rendue possible par la manipulation d'un bouton-poussoir et de la couronne. Après avoir réglé l'heure et la date pour une première ville, il ne reste plus qu'à en sélectionner une autre et, grâce à un ingénieux système de cames, de marteaux et de différentiel intégré, le mécanisme calcule d'emblée l'heure et la date dans cette seconde ville. Une simple pression sur le bouton-poussoir permet de passer d'un côté à l'autre de la planète, sans perturber le fonctionnement ni la précision de la montre. Le développement du calibre de la Hora Mundi a nécessité trois ans. L'originalité de ce calibre 77F1 réside dans ses quatre modules additionnels brevetés: le mécanisme de double fuseau horaire, l'affichage du second fuseau horaire, la roue à mémoire mécanique programmable et reprogrammable, ainsi que l'indicateur jour/nuit via une aiguille. Une partie de ce mécanisme exceptionnel peut être admirée à travers le fond saphir du boîtier.Mais comment tout cela fonctionne-t-il en pratique? Pour faire défiler la liste de villes (correspondant à 24 fuseaux horaires différents) et en sélectionner une dans le guichet situé à 6h (au-dessus duquel figure une ancre métallisée pointant la ville de l'heure affichée), on utilise le bouton-poussoir situé à 8h. Ainsi, s'il faut, par exemple, régler la montre sur Paris, 16 heures, le 25 du mois, on tournera le bouton poussoir jusqu'à ce que "Paris" apparaisse dans le guichet. Puis, à l'aide de la couronne (à 3h), on réglera les aiguilles sur 4 heures et la date sur 25. L'indication jour/nuit dans le guichet à 4h donnera à voir le soleil. Voilà pour le premier fuseau horaire. Ensuite, si l'on veut connaître rapidement l'heure locale de Sidney, par exemple, il suffira de sélectionner cette ville dans le guichet à 6h et la montre se réglera automatiquement sur l'heure de Sidney. L'aiguille des heures avancera de 9 heures - soit le décalage horaire entre les deux villes. Lorsqu'il est 16 heures à Paris le 25 du mois, à Sidney, il est 1 heure le 26 du mois, ce qu'indique le guichet de date, l'indicateur jour/nuit laissant, lui, apparaître la lune. Une fois la montre réglée, chaque fois que l'on appuiera sur le bouton-poussoir, le système de double affichage instantané du fuseau horaire fera passer simultanément tous les affichages - heure, date et jour/nuit - de l'heure de Paris à celle de Sydney. Cette complication s'avère donc particulièrement pratique pour qui voyage beaucoup ou se trouve en contact avec des personnes vivant dans une autre zone horaire.Pour Breguet, le luxe réside dans les détails. Ainsi, pour une représentation plus réaliste de l'indication jour/nuit dans le guichet à 4h, la surface du soleil en or rose brillant et celle de la lune en rhodium gris ont été martelées à la main. Le guichet affichant la date à 12h est à ce point large qu'il permet de voir trois dates à la suite l'une de l'autre. Le 25 du mois, le nombre 25 y évoluera de gauche à droite durant 24 heures, pendant qu'à sa droite disparaîtront peu à peu le 23 puis le 24, et qu'à sa gauche apparaîtra le 26 suivi du 27. Afin d'éviter toute confusion, les horlogers de Breguet ont ajouté une petite aiguille rétrograde, cachée sous le cadran et se terminant par un "U" entourant la date en cours. Un détail qui peut faire la différence.