Gérant de deux établissements Horeca, Pierre Stassart a toujours vécu à Liège et fréquenté les Liégeois. "Je me fie à mon intuition pour repérer mes bonnes adresses. Si elle se vérifie, j'y emmène mes amis. À force d'y aller et d'y retourner, je deviens un habitué et finis par sympathiser avec les patrons et le staff."