Objets insolites.

Lluís Masriera (1872-1958) est le membre le plus célèbre d'une maison de joaillerie de Barcelone, fondée par son grand-père en 1839 et qui existe toujours aujourd'hui. Durant sa formation d'émailleur à Genève, il se rendait souvent dans les salons d'art de Paris, où il découvrit notamment le travail de René Lalique (1860-1945). Il retourna à Barcelone en 1900, inspiré par ce père primitif de l'Art nouveau. En tant que directeur artistique, il fit fondre tout le stock familial et utilisa les matières premières pour créer ses premiers bijoux Art nouveau. L'une de ces pièces d'origine est cet élégant pendentif en or 18 carats mesurant environ huit centimètres sur quatre, et datant du début du 20e siècle. Le fond de diamants taille rose étant conçu en forme de nid d'abeille, le bijou est semi-translucide et crée un jeu de lumière intéressant. Le pourtour est composé de saphirs calibrés. La robe est gravée, et ses replis présentent une finition combinée de diamants taille rose et d'émail vert, typique de Lluís Masriera. Le Barcelonais a également utilisé de l'émail pour les ailes: grâce à l'ingénieuse technique d'émaillage en plique-à-jour, tant la partie rose que blanche est translucide. Depuis 1958, l'entreprise familiale belge Epoque Fine Jewels est spécialisée en bijoux Art nouveau et Art déco. Nicole Verschuere, la mère, a été l'une des premières collectionneuses de Lalique et a fait de la galerie, avec l'aide de sa fille et de son fils, la référence mondiale en matière de bijoux Art nouveau. Pour les deux principaux salons d'art et d'antiquités - Brafa et Tefaf -, ils ont réuni une nouvelle collection, souvent de qualité muséale, dont des pièces de René Lalique et de l'artiste belge Art nouveau Philippe Wolfers (1858-1929), qui feront rêver nombre de visiteurs.