Objets insolites.

Ben Storms est un designer qui aime bousculer la relation entre le matériau et la technique. Qu'on lui donne du marbre ou du métal, il y insufflera de l'air. Qu'on lui donne du verre, il ne le soufflera pas mais le coulera. Ce tout nouvel objet mural marque ses premiers pas vers la couleur. Ce qui rend ce designer belge si particulier est le fait qu'il possède le pouvoir poétique de créer des formes esthétiquement stimulantes tout en mettant lui-même la main à la pâte pour expérimenter divers matériaux et techniques de production. Un artisan pur jus. Ben Storms avait déjà réalisé des objets muraux Ex Hale en pierre naturelle et en métal. Il a créé cette version en verre à la demande de la boutique de design et galerie St. Vincents à Anvers. Laquelle célèbre ces jours-ci son 5e anniversaire et a invité cinq designers à créer cinq objets exclusifs. Ceux-ci y seront exposés du 12 mai au 9 juillet sous le titre "5/5/5". En juin, Ben Storms se rendra à la semaine du design à Milan, où il s'installera avec ses collègues des Ateliers Zaventem dans le quartier de Baranzate, dans le nord-ouest de la ville. Diplômé de la Thomas More Hogeschool en 2013, Ben Storms n'a cessé depuis de progresser dans le monde du design et de l'aménagement intérieur. Son travail est exposé dans des galeries du monde entier, tant sous son propre nom qu'au sein du collectif de design BRUT.