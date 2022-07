Quel est le point commun entre les prestigieuses marques italiennes Zanotta, Cappellini, Cassina, Molteni&C, MDF Italia, Saba et Bonaldo? Elles font toutes appel à des designers belges. Mais les talents indépendants aussi récoltent des éloges dans le secteur. Trends Style a sélectionné la fine fleur de cette "génération dorée".

1. Jeff Rutten

La première participation à la semaine du design à Milan est un moment palpitant pour tout designer. Surtout lorsque vous y mettez votre âme et votre coeur à nu sous la forme de mobilier d'extérieur. Dans une autre vie, Jeff Rutten a accompli une carrière réussie dans l'événementiel, ce qui lui a donné une compréhension toute particulière des besoins et intérêts dans le domaine du design extérieur. Sa collection Growing Playground est à la fois sculpturale et ludique, mais surtout judicieusement pensée. "Aucun détail n'est superflu", affirme Jeff Rutten, dont la totalité des pièces est réalisée en Belgique, sous sa supervision. "Je suis à l'écoute des grandes marques, mais je n'aime pas trop faire de compromis. Il me semblait important d'exposer ma collection ici, à Milan, à ma manière. Toutes les proportions sont justes, les couleurs, les finitions... Ce sont des pièces qui embelliront le jardin pendant de nombreuses années." De grands classiques outdoor, fabriqués en Belgique.

De grands classiques outdoor, fabriqués en Belgique.www.jeffrutten.be Le Salone Satellite est une section du salon du meuble de Milan qui offre un tremplin aux jeunes talents. Cette année, pas moins de 600 pièces provenant de 48 pays différents y étaient présentées. Un jury composé d'architectes, de designers et de critiques choisit les trois meilleurs projets. Dont un Belge! Gilles Werbrouck, designer textile, s'est associé à l'artiste plasticien Hugues Loinard pour l'occasion. Ensemble, ils ont créé des lampes en plâtre décorées de bandes magnétiques crochetées. Selon le jury, c'est l'alliance parfaite entre ludisme et artisanat. www.gilleswerbrouck.com Stricto sensu, on pourrait affirmer que Linda Freya Tangelder n'a pas sa place dans cette liste. Toutefois, bien que née et élevée aux Pays-Bas, elle travaille et vit depuis des années à Anvers et à Bruxelles. Avec son studio de design destroyers/builders, elle a été nommée "Designer of the Year" en 2019, un prix décerné par la Biennale Interieur et Weekend Knack. C'est aujourd'hui au tour de la scène internationale du design de la découvrir, et elle s'est vu confier la conception de la petite collection de sièges modulaires Soft Corners pour le prestigieux label Cassina.www.destroyersbuilders.com www.cassina.com Nicolas Schuybroek a fondé son cabinet d'architectes à Bruxelles il y a plus de dix ans et s'est depuis lors constitué un beau palmarès de réalisations dans le monde entier. On pourrait qualifier son style de chaleureusement minimaliste, avec une grande passion pour les matériaux et la texture. Chez Obumex, Nicolas Schuybroek a directement surpris en présentant une cuisine aux finitions en étain. Un matériau que l'on voit rarement, voire jamais, en architecture moderne. Selon Nicolas Schuybroek, l'étain est très agréable au toucher et se patine joliment avec le temps.www.obumex.be www.ns-architects.com À l'instar des maisons de mode, les marques de voitures sortent de plus en plus des sentiers battus en proposant des objets de design d'intérieur. Bentley Home a récemment ouvert un atelier pour présenter la collection de design d'intérieur du prestigieux label automobile. L'atelier expose également des pièces d'exception en édition limitée de Xavier Lust, designer belge ayant fait de Milan sa seconde patrie. Xavier Lust a conçu de magnifiques tables d'appoint en ciment pour MDF Italia et créé la série humoristique de sièges Hula Hoop pour Nilufar Gallery, dont chaque siège correspond à un type de personnalité.www.xavierlust.com Il y a quelques semaines, l'architecte Lionel Jadot a reproduit à Milan ce qu'il avait fait à Zaventem en 2019: revaloriser un bâtiment délabré en y rassemblant des talents créatifs. A Baranzate, il a transformé une ancienne usine en un haut lieu de la culture. De nombreux noms de "Zaventem Ateliers" y ont été invités à présenter leurs créations, comme Pierre Coddens et ses tabourets ou Krjst Studio, avec des tapis. Lionel Jadot a également convié des invités tels que Ben Storms, Atelier Serruys et Everyday Gallery. Une association faisant preuve de beaucoup de goût et amplement saluée par la presse internationale. www.zaventemateliers.com L'architecture est la plus grande source d'inspiration de la jeune et talentueuse Axelle Vertommen. "Pour la lampe Brion, par exemple, je me suis inspirée du cimetière de Brion, près de Trévise, conçu par l'architecte Carlo Scarpa. Je ne me suis jamais rendue sur place, mais après avoir lu tant de choses à ce sujet et en recherchant des images, cela m'a inspirée à créer un nouvel objet." Cet objet a été acquis par Matière Grise, un fabricant français spécialisé dans les objets métalliques colorés.www.matieregrise-design.com www.axellevertommen.be Toujours occupé, toujours de bonne humeur et toujours sympathique. Ce n'est pas étonnant que le designer Alain Gilles soit connu comme le "El Sympatico" du monde du design d'intérieur. Alain Gilles ne crie pas sur les toits qu'il est le meilleur, mais chaque année, il travaille modestement pour plusieurs labels inspirants. Au Salone de cette année, il a présenté sous la houlette de la marque Bonaldo la bibliothèque Dogma, qui peut également servir de séparateur de pièce, et Backdrop, un buffet en bois. Pour Saba, une marque de luxe italienne, il a présenté le lit Wabi, aux courbes arrondies. www.alaingilles.com Année après année, Vincent Van Duysen reste notre plus grand succès à l'exportation lors des semaines du design comme celle de Milan. Et, bien qu'il ait présenté de somptueuses nouveautés sous la houlette de prestigieuses enseignes comme Molteni&C, Paola Lenti, Kettal, Flos et la marque belge Bulo, c'est aujourd'hui sa collaboration avec Zara Home qui fait parler d'elle.www.vincentvanduysen.com www.molteni.it Nik Aelbrecht n'est pas le premier architecte à s'essayer au product design. Sa recherche consiste à explorer les limites des matériaux pour créer des formes inédites, comme il l'a fait avec le TS Lounger en acier, ou encore avec sa T-Table, qui invite à s'asseoir grâce à une orientation inventive des pieds de table. Ce n'est pas passé inaperçu: Giulio Cappellini a fait développer le concept, avec pour résultat la table Open Up, qui fait désormais partie intégrante de la collection Cappellini.www.cappellini.com www.nikaelbrecht.com Bertrand Lejoly a travaillé pour Vincent Van Duysen Architects pendant huit ans. Il était responsable du product design et était donc le talent à l'origine de nombreuses collections Van Duysen pour Flos, Serax et Paola Lenti. Ce n'est donc pas étonnant que sa décision de se lancer en solo ait suscité l'intérêt de marques prestigieuses. Duravit lui a commandé une collection et il a également travaillé pour Vincent Sheppard, Serax et Bodart & Gonay (barbecues). À Milan, c'était un Bertrand Lejoly bien trop modeste qui rayonnait à côté de ses nouvelles tables d'appoint TOTO pour Zanotta.www.zanotta.it www.bertrandlejoly.com