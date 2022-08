Une aile est suspendue au plafond. Et un décor de touches de piano compose les murs de la nouvelle boutique Polette à Anvers. Le plus remarquable étant que ces touches sont également fonctionnelles : grâce à des capteurs, les clients peuvent composer un morceau. Mais plus remarquable encore est le fait que la boutique ne vend pas la moindre paire de lunettes mais propose un regard sur l'avenir du commerce.

Le label français Polette, créé il y a dix ans par le Français Pierre Wizman, est en effet entièrement basé sur l'e-commerce. Qui, ici, désire acheter une paire de lunettes après l'avoir essayée, le fait en ligne, sur son téléphone ou éventuellement sur l'iPad du store manager. Il s'agit donc d'un show-room au sens le plus littéral du terme, on ne fait qu'y essayer les lunettes et se regarder dans les miroirs. Pour le design de la boutique, Polette a travaillé avec Javier Zubiria, fondateur du bureau d'architectes amstellodamois zU-Studio, qui avait déjà conçu précédemment le show-room parisien, dans lequel une impressionnante pyramide ne manque pas d'attirer l'attention.

Dès l'entrée de la boutique anversoise, les visiteurs peuvent découvrir deux gigantesques claviers de piano - un de chaque côté - constitués de 88 touches. Les touches blanches sont représentées par des miroirs à hauteur de pièce créant un sentiment d'infini, les noires faisant, elles, office de présentoirs pour les collections de lunettes solaires et optiques de Polette. Au centre du magasin, les visiteurs peuvent s'allonger sur un banc carré blanc géant - un clin d'oeil à Bed-ins for Peace, deux performances de protestation, d'une semaine chacune, de John Lennon et Yoko Ono. Pour compléter cette expérience d'exposition, le plafond du show-room présente sur toute sa longueur (20 mètres) une remarquable sculpture inclinée en forme de couvercle de piano.

Chaque touche de piano est également fonctionnelle. Grâce à une connexion par capteurs, les visiteurs sont invités à composer le morceau parfait ou à jouer un morceau existant. Un signal lumineux indique quand il faut appuyer sur la touche désignée afin que, seuls ou en groupe, ils puissent jouer en parfaite harmonie. Javier Zubiria, architecte : "Cet espace est un hommage à la paix, à l'amour et à l'unité, et il sera le premier au monde où il est possible de jouer un morceau à l'aide du mobilier, lequel fonctionne aussi comme étagères pour exposer le produit. J'ai imaginé cet endroit comme un temple, comme un moment singulier, où l'on ne fait pas seulement du shopping, mais où l'on partage aussi une expérience particulière".

Ce que Polette met en place à Anvers illustre la manière dont, selon plusieurs observateurs de tendances, se dessine l'avenir du commerce. Une base en ligne solide où se concluent toutes les transactions, complétée d'un espace d'expérience physique à fort contenu muséal, dans lequel, surtout, le produit peut être essayé. Ce qui, dans le cas de lunettes, n'est pas négligeable.

