Après à peine trois mois à Anvers, Pursuit Femmes ouvre un deuxième atelier à Gand. La marque belge prouve que les femmes aussi aiment rayonner en costume sur mesure. "Nous leur donnons l'empowerment auquel elles ont droit."

Le costume a longtemps été un symbole du pouvoir masculin. Afin de se démarquer dans les espaces dominés par les hommes, comme le lieu de travail, de plus en plus de femmes adoptent également le costume deux-pièces. Petit détail : les tailleurs n'ont jamais cessé de voir cette pièce sous un regard masculin. Les modèles pour femmes sont restés "la petite soeur".

"Les tailleurs dégagent donc toujours une énergie masculine", explique Angélique Van Glls. "Les marques utilisent les mêmes tissus, boutons et coupes. Le seul ajustement a été de resserrer légèrement la taille pour créer une silhouette. Cette conception du costume pour femme est complètement dépassée. Les femmes ne se sentent pas à l'aise dans des pièces pensées pour les hommes."

C'est pourquoi Angélique a fondé Pursuit Femmes au début du mois de février, avec ses filles Joy et Jill Van der Heijden. Un label par et pour les femmes, spécialisé dans les costumes sur mesure. Dire que le stylisme coule dans leurs veines est un euphémisme. Ensemble, elles représentent la troisième et la quatrième génération de la célèbre famille Van Gils. Angélique est également cofondatrice de la marque belge de vêtements pour hommes Café Costume, établie à Anvers, Gand et Bruges.

Après une période d'essai de six mois, Pursuit Femmes a ouvert un studio permanent à Anvers en septembre. Un atelier pop-up a suivi à Gand au début du mois de décembre. Et si elles osent rêver à voix haute, une ouverture à Bruxelles ou Amsterdam figure en bonne place sur la liste.

Joy van der Heijden, Angélique Van Gils et Jill van der Heijden © Senne Vander Ven & Eefje De Coninck

La mission de Pursuit Femmes est de changer l'image traditionnelle du costume sur mesure. Si un homme ne jure que par le noir, le bleu marine ou le rayé, pour les femmes, tout peut être un peu plus frivole. "Nous jouons avec les coupes, les couleurs et les textures", explique la fondatrice. "Du bleu ciel au jaune fluo : tout est possible." Au cours d'un entretien de conseil personnalisé, tous les détails sont abordés, du modèle au tissu en passant par la couleur et le type de boutons. L'objectif premier : le confort du corps féminin sous toutes ses formes et dans toutes ses tailles.

"Ce que nous portons est un outil puissant et essentiel qui est le prolongement de notre personnalité", déclare Angélique Van Gils. "Un costume dégage de la puissance. Nous accueillons des jeunes femmes de 22 ans qui viennent d'obtenir leur diplôme d'avocate. Les femmes qui désirent obtenir une promotion ou qui doivent prononcer un discours important. Nous avons même reçu une dame de 80 ans qui a toujours voulu un costume sur mesure mais n'a jamais osé franchir le pas. Notre objectif est de soutenir les femmes dans l'utilisation de leurs talents. Nous leur donnons l'empowerment auquel elles ont droit."

Pursuit Femmes © Lalo + Eva

Et le succès est au rendez-vous. Les nombreuses opportunités n'ont pas échappé au monde de l'entreprise. Pursuit Femmes a reçu le soutien de Start It @KBC, un accélérateur qui aide les entrepreneurs ayant des idées innovantes en leur offrant un espace de bureau, des conseils commerciaux et un coach. Pour le passage chez nos voisins du nord, l'entreprise belge bénéficie du soutien de Flanders Investment & Trade (FIT), qui donne aux entreprises flamandes un coup de pouce pour se développer à l'international.

"En plus de cette expansion, nous voulons également renforcer notre profil numérique", déclare la fondatrice. "Les femmes veulent sentir des tissus : cela fait partie de l'expérience. Mais nous observons que recevoir un beau costume sur mesure transcende cette première expérience. Une fois que l'on connaît les mensurations d'une femme, elle devrait en principe pouvoir commander un deuxième, troisième ou quatrième costume en ligne. Nous pourrons conquérir le monde très rapidement. Correction : nous le faisons déjà, car nous avons déjà envoyé des commandes en Suède et en Australie."

