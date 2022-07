Selon le style de la chanteuse Khadja Nin.

Qui est Khadja Nin?

Khadja Nin naît au Burundi et s'installe en Belgique en 1980. En 1992, elle fait un tube avec la chanson Wale Watu. Son album Ya Pili, sorti deux ans plus tard, lui apporte une notoriété mondiale. La musique de Khadja Nin et son style vestimentaire ont certains points communs: elle mélange des rythmes africains et de la pop moderne et associe des tissus wax imprimés et des motifs graphiques avec des basiques minimalistes. Khadja Nin est l'épouse du pilote automobile belge Ja...

Khadja Nin naît au Burundi et s'installe en Belgique en 1980. En 1992, elle fait un tube avec la chanson Wale Watu. Son album Ya Pili, sorti deux ans plus tard, lui apporte une notoriété mondiale. La musique de Khadja Nin et son style vestimentaire ont certains points communs: elle mélange des rythmes africains et de la pop moderne et associe des tissus wax imprimés et des motifs graphiques avec des basiques minimalistes. Khadja Nin est l'épouse du pilote automobile belge Jacky Ickx. Le couple vit à Monaco.Khadja Nin est une femme magnifique qui n'hésite pas à incorporer son héritage culturel dans ses tenues. Son style est un éloge aux cultures africaines, mais elle a aussi un goût prononcé pour les robes de gala et la couture. On l'aperçoit rarement sans ses coiffes et elle porte souvent des robes longues. Nous adorons ses tenues en tissu wax africain soulignées par une ceinture, des accessoires originaux et des talons. Cela donne à son style une touche de modernité qui adoucit le côté trop traditionnel.La chanteuse a enregistré ses plus grands succès dans les années 1990, et depuis sa participation au jury du Festival de Cannes 2018, elle était un peu moins sur le devant de la scène sur le plan professionnel. Jusqu'à ce qu'elle fasse une apparition sur le catwalk du défilé Croisière de Chanel qui a eu lieu à Monaco le mois dernier. Khadja Nin reste elle-même. Sur la scène comme sur les tapis rouges. Cette confiance en elle la rend étincelante, quelle que soit sa tenue. Observez ses foulards emblématiques noués autour de ses poignets. Ils sont sublimés par la chaîne jaune du sac Chanel négligemment enroulée autour du bras.