D'objets vintage et de design belge à l'art dessiné de ses enfants... En plus de créer depuis dix ans des sacs à main pour sa marque éponyme, Mieke Dierckx donne, avec une égale attention, forme à son intérieur. "Notre maison est un lieu vivant, chacun y vaque à ses occupations."

A la tête de sa propre marque de sacs à main, Mieke Dierckx, mère de deux garçons, a fait construire avec son mari, il y a dix ans, une maison à Westerlo, son port d'attache. La même année, elle lançait son premier sac à main sur le marché. La création est une passion qu'elle s'est découverte très tôt. "Aussi loin que je me souvienne. Nous n'avions alors ni ordinateur ni tablette. Et je dessinais... ma collection de chaussures et de chapeaux." Il était dès lors évident qu'elle s'engagerait dans la voie de la création. Après l'école secondaire, elle fit le choix du design d'intérieur, ce en quoi elle fut encouragée par des parents travaillant, eux aussi, dans la création - son père est architecte de jardins. "C'est de lui que j'ai hérité cet intérêt pour l'architecture et le design d'intérieur."

Mais elle caressait aussi le rêve de créer des bijoux. Au cours de sa dernière année d'études, elle participa à un programme d'échange - à Leeds, en Angleterre - durant lequel elle suivit un cours à option de création de bijoux. Elle eut là la confirmation que cette activité lui plaisait, et elle entama donc un nouveau cycle d'études. Son arrivée dans l'univers des sacs à main relève du pur hasard. Pour un projet pop-up à l'issue de sa formation, il lui fut demandé de sortir de sa zone de confort et de créer un objet qui ne fût pas un bijou. Elle opta donc pour un sac à main. Un choix porteur, comme la suite l'a révélé, puisque toute l'attention s'est portée sur ce sac. Mieke Dierckx a même reçu des offres de vente au détail. Un passage de la décoration d'intérieur aux bijoux et aux sacs à main qu'elle n'estime pas si surprenant, ces trois univers étant, selon elle, très proches. "Qu'il s'agisse de concevoir un bijou, une chaise ou un sac à main, il est question de design, de fonctionnalité et d'aspect pratique. Il faut pouvoir s'asseoir (confortablement) sur la chaise et porter (facilement) le bijou et le sac à main." Elle privilégie particulièrement les aspects techniques et pratiques. "Un bijou ou un sac à main doit avant tout pouvoir être porté. Si original soit-il, s'il ne peut se porter, il ne servira à rien. Je veux créer des objets uniques mais qui puissent surtout être utilisés par un large public et durer dans le temps."L'intérieur de Mieke Dierckx pourrait se décrire comme un mélange de trouvailles vintage et de design belge. "Je ne suis pas des tendances ou un style précis. J'achète simplement ce que j'apprécie." L'amour du vintage, elle l'a en elle depuis longtemps. "Depuis que je suis enfant, j'adore fureter dans les marchés aux puces et les magasins de seconde main et d'occasion. On y trouve des choses uniques." Le design belge est également bien représenté dans sa maison. Les planches à découper de Muller Van Severen, par exemple, et l'In Hale Wallpiece de Ben Storms. "Soutenir ces créateurs fait partie de mon job." Pour son mobilier, le couple n'a pas besoin d'aller très loin. "Yves Chung de Pellegrini Design est un ami. Lorsque nous recherchons un meuble spécifique ou unique, nous le trouvons généralement chez lui. Les chaises de la salle à manger, par exemple. Jamais encore, je n'avais vu une telle version en bois."Les enfants colorent aussi la maison. Littéralement. Le fils aîné a ainsi "décoré" un mur aux marqueurs. "J'ai trouvé cela plutôt drôle et je n'ai pas l'intention de repeindre par-dessus. Des dessins des enfants sont accrochés au mur, et des jouets traînent toujours çà et là, mais cela ne me dérange pas. Je ne les vois même plus. Chacun peut faire ce qu'il veut ici et s'il y a l'une ou l'autre rayure, tant pis. Ces meubles ne perdent pas de leur valeur. Et une maison est faite pour y vivre." A l'étage se trouve l'ancien atelier de la créatrice - l'actuel se situe en grande partie au-dessus de la boutique à Westerlo. Lors des premières années de son activité, tout s'est joué ici - de la conception à la vente. Même si cette dernière n'était pas prévue au départ. "Je n'avais pas l'intention de vendre moi-même mes produits. Mais, de temps à autre, des clientes passaient ici chercher leur sac, et cela a fini par se transformer en retrait régulier le jeudi. J'ai dès lors converti mon hall d'entrée et la moitié de ma salle de séjour en "magasin". Ce n'était pas très pratique - le jeudi soir, tous les sacs devaient regagner l'étage. Il arrivait même que les chambres des enfants en soient pleines. Cela a été une très bonne décision d'ouvrir le flagshipstore. Cela nous a permis de récupérer la maison, et les sacs ont désormais leur lieu propre." Après dix ans d'activité, Mieke Dierckx pointe quelques différences avec ses débuts. "Autrefois, je ne m'occupais que de création, aujourd'hui je m'occupe d'un business. Négociations, administration, courrier... cela ne s'arrête jamais, en ce compris en soirée et les week-ends. Je suis désormais une entrepreneure, jamais je n'aurais pu imaginer cela. Gérer une entreprise n'a rien d'une science exacte, cela s'avère même plutôt chaotique. Heureusement, ma famille est parfaitement en phase avec cela. J'emploie quelques personnes pour réduire le travail administratif, mais je ne peux pas tout déléguer. Je vérifie encore chaque sac à main qui est livré."