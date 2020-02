Namur a décroché la septième place du classement des meilleures destinations touristiques européennes 2020. Zoom sur un carnet d'adresses qui fait désormais rimer durabilité avec convivialité.

La belle endormie s'est réveillée. Servie par son statut de capitale wallonne et un passé historique riche dont témoigne fièrement sa Citadelle, Namur figure dans le top 10 des meilleures destinations touristiques selon le concours organisé par la plateforme European Best Destinations. Et ce sont les internautes étrangers (71% des voix) qui ont massivement plébiscité le challenger wallon. Derrière Colmar, grande gagnante, et devant Paris et Rome, rien que ça.

Les meilleurs ambassadeurs de Namur à l'étranger ? Les acteurs namurois Cécile de France et Benoît Poelvoorde, qu'il n'est pas rare de croiser au Festival international du film francophone de Namur. Chaque automne, le FIFF présente plus de 120 films, tout en réservant une place importante au cinéma belge et à ses talents.

Meet & read

L'année dernière, le festival s'est en partie déroulé dans les salles du Delta, fraîchement inauguré. Tout en courbes et en volumes, cet espace culturel se définit comme un lieu de vie et de rencontre, à mi-chemin entre le travail et la maison. C'est le concept du tiers-lieu. À l'extérieur, bois et verre se partagent l'affiche. Et à l'intérieur, un aménagement chaleureux favorise la convivialité et les interactions. Aux salles d'exposition et de spectacle s'ajoutent entre autres une terrasse panoramique, trois studios d'enregistrement et de répétition, et un coin lecture.

Le Delta, avenue Fernand Golenvaux 18

Le Delta © Delta et Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers

À Namur, la magie des découvertes opère par le biais des balades (dans les rues pavées de la vieille ville) et de la littérature (indépendante). Et ce n'est pas Point Virgule qui nous contredira. Cette librairie accorde une attention particulière aux petits éditeurs et aux rendez-vous avec les auteurs. Butin du jour, parmi la multitude des beaux ouvrages ornant les rayonnages : Dans ce goût-là d'Élodie Alice Rousseau, qui rassemble 39 recettes conçues à la manière des Exercices de style de Raymond Queneau. De quoi concocter un festin culinaire et littéraire.

Librairie Point Virgule, rue Lelièvre 1

Shop & go

Paysans-Artisans est une coopérative axée sur le circuit court, qui réunit le meilleur du bio, du frais et du vrac. Ce qu'on a aimé en plus de découvrir que le Domaine Viticole du Chenoy produit des bulles festives et wallonnes ? Les portraits qui permettent de mettre des visages sur ces produits artisanaux et locaux. En outre, Paysans-Artisans se profile comme un mouvement citoyen qui rassemble des commerçants et des consommacteurs autour d'une vision commune de l'agriculture et de l'alimentation.

Paysans-Artisans, rue des Carmes 40

Fin 2019, Virgil Abloh, le maître du genre, prédisait la fin du streetwear, au profit d'un engouement pour le vintage. Or la Streeterie montre que ces deux mondes ne sont pas antagoniques en réussissant un beau doublé. Aux antipodes des friperies inabordables, on y dégote hoodies et sneakers de seconde main à des prix démocratiques. Selon les arrivages, il arrive que l'offre soit très masculine, mais, pour une fois, qui s'en plaindra ?

La Streeterie, rue de l'Ouvrage 15

C'est Adrien Duchesne de Point Virgule qui nous parlé de Jamu. Et il a bien fait. Cette oasis urbaine fait la part belle à la décoration végétale. Ici on trouve une sélection de plantes grasses, succulentes et cactus, qui ont le point commun d'être faciles à entretenir. Le shop propose aussi des accessoires pour en prendre soin ou les mettre en valeur, comme des pots, des tissages et des suspensions. Grand plus : possibilité de faire rempoter ses plantes sur place pour ne pas se planter !

Jamu, place Maurice Servais 12

Jamu © Élodie Grégoire

Eat & drink

Pas simple de trouver où siroter un bon café à Namur. De prime abord, la chaîne américaine de coffee shops nichée au creux de la gare règne en maître. C'est finalement chez les Cup'inn, autour d'un thé GreenMa et d'un savoureux cupcake au caramel beurre salé, que nous avons déniché une alternative cool et durable. En plus de revisiter le tea room, la charmante adresse au mobilier dépareillé propose une formule brunch un dimanche par mois.

Les Cup'inn, rue Haute Marcelle 11

Autrefois SBF, entendez sans bar fixe, le concept Alfonse se décline aujourd'hui en deux caravanes-bars mobiles, un bar à cocktails, un service de création de recettes et un blog. Chez Botanical by Alfonse, élu meilleur bar à cocktails 2019 de Wallonie par Gault&Millau, les jus, sirops et infusions sont faits maison, par les mains expertes de Charlotte Guilliams et Valentin Norberg. Tonnerre d'applaudissements pour leur approche résolument artisanale et locale, et standing ovation pour leurs c·mocktails originaux et parfaitement dosés, à des prix raisonnables.

Botanical by Alfonse, rue des Brasseurs 46

Botanical by Alfonse © Fanny Myard Photography

Et parce que le hasard n'existe pas, Botanical by Alfonse collabore avec des établissements qui nous ont tapé dans l'oeil lors de notre visite. Charlotte et Valentin ont développé la carte et formé les barmen de Café Bandit, le dernier projet du serial entrepreneur Thibault Gourdain où picorer et picoler font bon ménage. Leurs préparations s'acoquinent également des vins naturels de Catherine Mathieu, sous les voûtes de Pépite, cette cave à manger à la gastronomie décontractée. Enfin, ils ont imaginé les boissons sans alcool de Demain, le restaurant installé au sein de Delta qui prône des assiettes de saison à impact social positif.

Café Bandit, rue des Fossés Fleuris 38

Pépite - cave à manger, rue Notre Dame 44

Demain, rue des Bouchers 19

