La bouteille la plus précieuse de la cave à vin personnelle de Steven Kempenaers, propriétaire de la société d'import Wijnen De Kok à Lier, est un champagne Salon de 1969, l'année de sa naissance. Mais ce n'est pas sa seule raison d'y être si attaché.

"Le champagne est l'emblème de la fête, mais pour ouvrir ma bouteille de Salon 1969, il faudra une fête vraiment exceptionnelle. Car cette minuscule maison de Champagne est la plus prestigieuse de la région champenoise. La maison n'élabore qu'un seul champagne, à partir d'un seul cépage, le chardonnay. Alors que la plupart des champagnes sont des assemblages de trois cépages: chardonnay, pinot noir et pinot meunier. De plus, les raisins chardonnay du Salon proviennent uniquement des meilleurs grands crus et d'une seule commune: Mesnil-sur-Oger, dans la Côte des Blancs, le coin de Champagne où le chardonnay donne ses meilleurs fruits. Mais ce n'est pas tout: Le Salon n'est produit que si la cuvée est exceptionnellement bonne. La maison existe depuis plus de cent ans et seule une quarantaine de champagnes ont été commercialisés, dont celui de 1969. C'est ce qui fait du Salon un champagne vraiment unique. Pas étonnant qu'il soit si convoité dans le monde entier. Mais il n'est fabriqué qu'en quantité limitée: 60 000 bouteilles par an. C'est ce qui a fait exploser les prix. Mon 1969 doit valoir entre 4 000 et 5 000 euros aujourd'hui. Mais je n'envisage pas de le vendre. D'ailleurs, mon épouse me l'a offert à l'occasion de mes 40 ans. La maison Salon a été créée en 1905 par un certain Eugène Aimé Salon, fils de forgeron. Rien ne laissait présager qu'il aboutirait dans le monde viticole. Mais il rêvait d'une maison de champagne et a investi dans deux petits vignobles à Mesnil-sur-Oger, un hectare au total. Après sa mort en 1943, la maison Salon est restée dans la famille pendant un certain temps avant d'être rachetée en 1988 par le groupe Laurent-Perrier, qui préserve méticuleusement l'héritage du fondateur. Les raisins proviennent toujours des deux premiers petits vignobles du fondateur. Mon commerce de vin aussi a été fondé par quelqu'un qui n'était pas destiné à travailler dans le monde du vin: Eddy De Kok, un électricien. Mais il avait une grande passion pour le vin. Je suis moi-même sommelier et j'ai repris son entreprise en 2002. Je l'ai ensuite développée et j'en ai fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Comme 1969 est l'année de ma naissance, ce Salon a une dimension émotionnelle pour moi. C'est aussi l'année où Eddy Merckx a remporté son premier Tour de France, où le premier homme a marché sur la lune, où les Beatles ont donné leur dernier concert et où le légendaire festival de Woodstock a eu lieu. Autant de raisons pour lesquelles il me sera difficile de trouver l'occasion digne de déboucher ce champagne."