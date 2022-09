Cet été, le magazine américain Vogue l'a ajouté à la liste des stars street-style les mieux habillées. Quin Lewis, diplomate de 40 ans, est un véritable phénomène de mode et une source d'inspiration pour les personnes moins valides. Inspiré par l'histoire de sa vie sur une seule jambe, Trends Style l'a accompagné à Milan et à Paris pour repérer les dernières tendances.

"Je travaille au département d'État à Washington et en journée, comme mes collègues, je porte un costume-cravate classique, mais dans ma vie privée, j'adore voler la vedette." C'est à l'âge de 17 ans, il travaillait alors dans un restaurant de poissons, que Quin Lewis a acheté son tout premier pantalon Versace Jeans Couture. Les vêtements l'attiraient, mais il était aussi fasciné par l'expérience particulière en magasin. "Même l'emballage, un sac noir brillant avec une Méduse dorée, stimulait mon imagination. Pour créer un maximum d'effet, je n'ai porté ce jean pour la première fois qu'au bal de fin d'année. C'est comme ça que j'ai été élu l'étudiant le mieux habillé de l'école. Ce n'était pas vraiment du matérialisme, j'aimais le sentiment de confiance en moi qu'un tel vêtement me donnait."

Il n'achète pratiquement plus de marques comme Versace, à l'exception de quelques pièces uniques de la Fendace Collection, la récente collaboration entre Donatella Versace et la directrice artistique de Fendi, Kim Jones. "Je n'achète que des vêtements qui me parlent, qui attirent mon regard et avec lesquels je me sens en connexion. Les vêtements doivent susciter une émotion. Lorsque j'enfile un vêtement pour la première fois, je sens immédiatement si je me sens bien ou non. Au moindre doute, je renonce à l'acheter. Quand j'étais étudiant, je ne portais évidemment pas que du Versace. Je portais surtout du Tommy Hilfiger, qui était absolument hot à la fin des années 90. J'achetais ses vêtements chez la spécialiste TH du Macy's de Richmond, en Virginie. Un jour, elle m'a annoncé que Tommy viendrait sur place pour le lancement de son parfum pour femmes. J'ai alors sacrifié une journée entière pour acheter un flacon et obtenir son autographe." Aujourd'hui, les designers préférés de Quin Lewis sont Thom Browne, Kim Jones, Dries Van Noten et feu Virgil Abloh et il complète ses tenues avec un assemblage bariolé d'accessoires de Louis Vuitton, Tiffany, Cartier, Hermès, Goyard et Fendi. "Ça m'arrange que les tons terre, fuchsia, vert menthe, rouge et les nuances de blanc fassent leur grand retour. Et se mettre sur son trente-et-un avec de riches et épaisses étoffes comme le velours et le mouton retourné ou shearling est aussi redevenu très à la mode. En fait, je n'ai pas attendu cette saison pour jouer avec ces tendances (rires). J'aime aussi les tons neutres et monochromes. Tout dépend de la façon dont la couleur s'accorde avec le teint. Par exemple, j'adore le total look blanc avec mon bomber blanc Louis Vuitton, une pièce exceptionnelle conçue par le regretté Virgil Abloh. Les épaules larges font aussi leur grand retour, vous les verrez dans les collections de l'été prochain." La mise en valeur du torse est pratique pour Quin Lewis, qui passe beaucoup de temps à la salle de sport pour se muscler. "Heureusement, j'ai à peu près la même taille qu'il y a 30 ans, ce qui me permet de faire des associations à l'infini. D'ailleurs, ceux qui ont encore des manteaux longs dans le placard peuvent les ressortir. Ils peuvent même être un peu trop grands." En 2005, le destin a frappé. Quin Lewis s'était rendu à La Nouvelle-Orléans en tant que volontaire du gouvernement après le passage du funeste ouragan Katrina. Il a été renversé par un bus et a perdu sa jambe droite. C'est en 2008, lors d'un voyage en Europe qui suivait une longue période de convalescence, qu'une nouvelle série d'aventures a commencé pour Quin Lewis. "J'avais probablement des étoiles dans les yeux au moment de recevoir ma première invitation pour le défilé Dior Homme à Paris. Ma passion pour la mode n'a pas été amputée, elle. Après mon accident, il était essentiel pour moi de reprendre le fil de ma vie et de refaire ce que je faisais avant: voyager beaucoup et acheter de beaux vêtements. Tout a changé radicalement, bien sûr, mais je voulais toujours vivre ma vie de la même façon qu'avant. En mieux, même. Cette motivation était primordiale pour ma rééducation. Ma mission quotidienne était d'avoir une élégance impeccable, malgré ma prothèse. Je ne voulais pas rester chez moi à me morfondre. Tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. C'est pourquoi je vis si intensément maintenant." Au bureau, le dress code de Quin Lewis est assez classique. "On ne se présente pas à une réunion sérieuse dans une tenue qui déconcentre les autres. Au travail, je ne sors donc pas des sentiers battus, mais dans ma vie privée, oui. Jusqu'à récemment, je travaillais d'ailleurs à temps partiel chez Saks Fifth Avenue en tant que vendeur au rayon chaussures pour femmes. C'était le biotope idéal pour absorber les dernières tendances de la mode. Bien sûr, je ne porte pas de hauts talons (rires), mais j'en ai trouvé de magnifiques pour ma mère et ma soeur. Je pouvais exprimer ma créativité à coup de couleurs vives, de volumes ou d'imprimés farfelus. Mes collègues comprenaient parfaitement ce que j'essayais de faire. Je combinais le meilleur des deux mondes." On a parfois l'impression que Quin Lewis préfère le monde de la mode aux bureaux hautement sécurisés du département d'État à Washington DC. "Je voulais devenir styliste de mode, mais j'ai abandonné ce rêve pour étudier les sciences politiques. Je ne savais pas que je finirais diplomate, mais ce que je sais, c'est que je préfère éviter les risques." Pourtant, il y a dix ans, Quin Lewis a posé sa candidature pour participer à un programme de fashion merchandising au FIT (Fashion Institute of Technology) de New York. Il a été admis, mais il a finalement renoncé. "J'avais peur de troquer mon emploi fixe et la sécurité contre une nouvelle aventure. C'était le meilleur choix. Mon emploi fixe me donne une stabilité et un cadre financier qui me permettent de profiter de la mode. Lorsque l'on arrive à un certain point de sa carrière, c'est aussi presque impossible de faire la transition vers un monde totalement différent. Il faut tout recommencer à zéro, ce qui a de nombreuses conséquences financières. Aujourd'hui, Quin Lewis évolue, tel un mystérieux James Bond de la mode, d'un défilé grandiose à un autre, et participe aux cocktails, aux somptueux dîners, en séjournant dans les plus grands hôtels de Milan et de Paris. Où qu'il aille, le champagne est toujours au frais. Alors qu'il essaie les pièces les plus convoitées de Fendi, Hermès ou Louis Vuitton dans des espaces d'essayage VIP, son chauffeur l'attend patiemment avant de le conduire à son rendez-vous suivant. Pour être accueilli comme chez soi dans les grandes maisons de luxe, il ne suffit pas d'être un client fidèle, il faut aussi faire preuve d'une élégance impeccable. La capacité qu'a Quin Lewis de maîtriser et de s'approprier le langage de la mode inspire aussi ceux qui sont en coulisses du cirque de la haute couture. Les tendances sont exposées sur le catwalk, mais ce sont des clients importants comme Quin Lewis qui leur donnent vie. "J'ai remarqué que tout le monde portait la même chose, que l'on porte des vêtements de marque ou non. J'étais en constante recherche d'une façon de me distinguer de ce style général. Un jour, alors que j'essayais un short devant le miroir, je me suis rendu compte que la prothèse ajoutait un effet à ma tenue. Depuis, j'ai complètement assumé mon handicap. J'adore les créations de Thom Browne, ses pantalons courts comme ses kilts. Quand j'ai fait ma toute première apparition en public avec ma prothèse en 2019, mon look a immédiatement été repéré par Vogue. Ma page Instagram a explosé. Suivre les tendances ne m'a jamais paru très important ; mais il faut faire preuve d'audace. Il suffit parfois de quelques nouveautés pour se surprendre agréablement. Par exemple, quand j'ai vu une photo de Harry Styles portant un collier de perles, j'ai essayé et j'ai trouvé ça étonnamment beau. Ce look devient encore plus intéressant si on ajoute une chaîne en argent ou plusieurs couches de chaînes. Et devinez quoi? C'est assez masculin et on les voit aujourd'hui partout." Quin Lewis a une apparence très masculine avec sa barbe et son crâne rasé, et les heures qu'il passe à la salle de sport portent leurs fruits. "Comme je n'ai plus de cheveux, il me semble important d'avoir une barbe. Cela fait partie de mon look emblématique. Et j'aime aussi porter différentes lunettes pour changer mon apparence. Les accessoires s'y prêtent parfaitement." Pourtant, cette barbe masculine est amplement compensée par des couleurs et des accessoires de mode que les femmes lui envient. "Le petit sac à main en métal ou plutôt la boîte à bijoux provient de la collection pour femmes de Louis Vuitton. Je n'ai reçu que des louanges, et pas seulement de la part de femmes. Avant, les hommes avaient peu de choix. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de stylistes créer des vêtements non genrés. On voit de plus en plus de jeunes hommes porter des vêtements initialement destinés aux femmes et ils sont superbes. Bien sûr, il faut parfois un peu d'audace pour porter ces vêtements unisexes, mais le résultat n'en est que plus exaltant."