Tours dînatoires

An Bogaerts Redactrice en chef Trends Style

Tout le monde s'accordera à dire que dîner dehors relève aujourd'hui toujours plus de " l'expérience " que du simple fait de se sustenter. A Bruxelles, ce concept d'expérience est poussé très loin. Du 5 au 16 septembre, il est possible, en effet, de réserver une table à bord de la Grande Roue installée place Poelaert. Sans toutefois renoncer à la gastronomie et ce, grâce à une série de chefs étoilés qui se préparent à régaler un public en quête de sensations.

. © Dinner on the wheel