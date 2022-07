Le chef Maarten Van Essche (43 ans) est diplômé en architecture d'intérieur. Et cela se remarque au décor bien agencé et très épuré de son restaurant Magma, à Malines. Lequel a déjà servi de cadre à un shooting photo.

1. REPOS

"Le fait d'être père d'un petit garçon depuis deux ans et demi a changé ma vision sur nombre de choses. J'aspire à des moments passés en famille, lesquels sont aussi des moments de repos - bien que ce ne soit peut-être pas le terme le plus approprié. D'où la fermeture de Magma le dimanche.

...

"Le fait d'être père d'un petit garçon depuis deux ans et demi a changé ma vision sur nombre de choses. J'aspire à des moments passés en famille, lesquels sont aussi des moments de repos - bien que ce ne soit peut-être pas le terme le plus approprié. D'où la fermeture de Magma le dimanche. " Els Van Den Berghen, de la marque de sacs Awardt, a utilisé mon restaurant comme décor pour un shooting. A la suite de quoi, j'ai pu concevoir moi-même un sac à dos Awardt - à partir de déchets de cuir provenant de l'industrie de la viande." "La lecture est pour moi le symbole de la liberté. Pour lire, il faut avoir la tête libre, un bon fauteuil et du temps. Ce dont je dispose rarement. C'est dès lors l'une des résolutions pour les vacances - du moins avant l'arrivée de mon fils. Bref, j'ai trop peu l'occasion de lire et je me nourris dès lors de podcasts." "J'apprécie beaucoup les livres de Murakami mais j'aime aussi lire de la non-fiction - Dr Vandana Shiva, Michael Pollan, Jonathan Safran Foer... Et NaturalIntelligence de Leen Gorissen figure sur ma liste." Natural Intelligence, Leen Gorissen - www.naturalintelligence.info"Pour la playlist du restaurant ou des formules pop-up, j'adapte toujours la musique au lieu. Généralement, j'aime la musique énergique au tempo élevé mais traversée par une mélancolie sous-jacente. Je privilégie la mélancolie plutôt que la mélodie. La playlist pour Magma est construite autour de Gogo Penguin et Go March. J'aime écouter aussi David Lynch, Burnt Friedman, Nils Frahm... "J'ai été très impressionné par la série britannico-américaine Chernobyl. J'aime aussi les films de Tom Ford pour leurs décors esthétiques, leur feeling et leur son." "A Gand, il y a le nouveau restaurant Elders de Tom Pauwelyn qui figure en bonne place sur ma liste. Et il se passe de belles Paris et Copenhague. Lorsque mon foodtruck se trouvait à Paris, nous avons vécu de fabuleuses soirées au Clownbar, notamment. Du Pain et des Idées est une boulangerie fantastique dans le 10e arrondissement. Mais Alain Passard reste le grand maître parisien. L'un - au moins - des menus de son restaurant Arpège*** est entièrement végétarien. A Copenhague, il y a Barr et Noma, bien entendu. L'hospitalité y est généreuse, rafraîchissante. La boulangerie Juno y est excellente aussi. A Bruxelles, j'entre volontiers chez Certo pour un délicieux plat de pâtes et une bouteille de vin, et chez Khobz, pour des croissants." Elders - Edmond Van Beverenplein 16Gand-www.elders.gentLe Clownbar - Rue Amelot 114 - Paris - www.clown-bar-paris.frDu Pain et des Idées - Rue YvesToudic 34 - Paris - www.dupainetdesidees.comL'Arpège - Rue de Varenne 84 - Paris - www.alain-passard.comBarr - Strandgade 93 - Copenhague - www.restaurantbarr.comNoma - Refshalevej 96 - Copenhague - www.noma.dkJuno - Århusgade 48 - Copenhague - @juno_the_bakeryCerto - Rue Longue Vie 48 - Bruxelles - certo.meKhobz - Rue Washington 204 - Bruxelles - @khobz_boulangerie_artisanale "J'aime me rendre dans de beaux restaurants - Veranda à Anvers, St. John à Londres ..." Veranda - Lange Lobroekstraat 34Anvers -www.restaurantveranda.beSt. John - St John St - Barbican Londres -www.stjohnrestaurant.com