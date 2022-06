Une visite de la légendaire maison de champagne Moët & Chandon est un événement que l'on ne risque pas d'oublier de sitôt. Surtout si l'on y est accompagné par deux champions de hockey sur gazon, détenteurs d'une médaille d'or olympique. Car, Vincent Vanasch et Tom Boon ne le savent que trop bien, "tous les bons moments se célèbrent avec du champagne".

Moët & Chandon ne se contente pas de vendre des bouteilles de vin pétillant fabriqué selon la méthode champenoise. Non, la célèbre maison de champagne, qui existe depuis 1743, s'ingénie aussi à créer des moments exceptionnels. Et celui-ci n'est pas le moindre. Dans le hall d'entrée de ce qui est appelé assez informellement l'Hôtel Moët - un imposant bâtiment en pierre calcaire situé au début de la longue avenue de Champagne, joliment arborée, à Epernay -, l'on peut voir le... chapeau de Napoléon Bonaparte. En l'occurrence, l'exemplaire qu'il portait durant son exil sur l'île d'Elbe. En 1969, Moët & Chandon a déboursé une fortune pour l'acquérir lors d'une vente aux enchères. Une manière pour la maison de champagne de mettre en lumière l'amitié qui existait entre Jean-Rémy Moët (1758-1841), petit-fils du fondateur de la maison de champagne et premier de la lignée à l'exporter dans le monde entier, et l'empereur français (1769-1821). Napoléon lui rendait souvent visite. Durant son règne, le petit empereur français a commandé des milliers de bouteilles pour son corps d'officiers et pour lui-même. Selon la coutume en vigueur, ils célébraient leurs victoires en "débouchant" une bouteille à coup de sabre. Toujours en 1969, la marque a lancé pour la première fois son légendaire Brut Impérial, un brut non millésimé, en commémoration de l'anniversaire de Napoléon. Ivan Falleta, Maison Ambassador de Moët & Chandon, qui fait office de guide: "Aujourd'hui, il s'agit du champagne le plus vendu au monde. Nous partageons la magie du champagne avec le monde entier, et c'était également le rêve de Jean-Rémy Moët".

Durant son règne, le petit empereur français a commandé des milliers de bouteilles pour son corps d'officiers et pour lui-même. Selon la coutume en vigueur, ils célébraient leurs victoires en "débouchant" une bouteille à coup de sabre. Toujours en 1969, la marque a lancé pour la première fois son légendaire Brut Impérial, un brut non millésimé, en commémoration de l'anniversaire de Napoléon. Ivan Falleta, Maison Ambassador de Moët & Chandon, qui fait office de guide: "Aujourd'hui, il s'agit du champagne le plus vendu au monde. Nous partageons la magie du champagne avec le monde entier, et c'était également le rêve de Jean-Rémy Moët". L'histoire et les traditions sont omniprésentes dans la région du champagne, à tel point qu'elles peuvent parfois entraver le plaisir d'en déguster un verre. Mais Ivan Falleta s'y entend à donner des explications claires et concises. Les caves creusées dans la craie constituent un réseau de couloirs de 28 kilomètres au total, pouvant descendre jusqu'à 30 mètres de profondeur. Des milliers de bouteilles y sont empilées, parmi lesquelles les champagnes vintage les plus anciens, conservés dans un couloir fermé à clé. Ces bouteilles, souvent vieilles de plusieurs siècles et recouvertes d'une épaisse couche de poussière et de gravats, laissent le temps s'écouler tranquillement en surface. Ivan Falleta n'a aucune idée du nombre exact de bouteilles qui mûrissent ici. Seuls les vinificateurs le connaissent. Mais il s'empresse d'expliquer la différence entre maturation et vieillissement. "Nous laissons mûrir le vin en y ajoutant un élément. Il ne s'agit pas simplement de le laisser vieillir - ce qui équivaudrait à l'appauvrir, et le champagne est bien trop précieux pour cela." Pour illustrer ce processus de maturation, Ivan Falleta recourt à un exemple tiré du monde du sport. "On ne laisse pas Usain Bolt courir un marathon, tout simplement parce que son talent réside très précisément dans le sprint. De la même manière, certains raisins sont plus "performants" sur le court terme, tandis que d'autres ne donnent le meilleur d'eux-mêmes qu'après une longue période. Les premiers, nous les réservons à la production du brut non millésimé - un champagne lancé chaque année - et les seconds, à celle du millésimé - soit l'expression d'une année exceptionnelle - , lequel a besoin de beaucoup plus de temps pour se développer." Depuis le lancement du premier en 1842, seuls 70 autres millésimés ont été produits. S'il y a deux personnes qui, mieux que quiconque, peuvent comprendre cette comparaison sportive, ce sont bel et bien Vincent Vanasch et Tom Boon, membres de l'équipe belge de hockey - laquelle a remporté une médaille d'or olympique l'an dernier après un duel à suspense contre l'Australie - et qui sont devenus récemment ambassadeurs de Moët & Chandon. Qui, en effet, peut mieux expliquer le lien entre le champagne et des moments exceptionnels, que Vincent Vanasch, l'intrépide gardien qui, sans sourciller, pare des tirs à 170 km/h, et que Tom Boon, l'attaquant qui, avec une facilité déconcertante, en envoie à la même vitesse vers l'adversaire? Deux sportifs modestes et rieurs mais qui n'en ont pas moins travaillé dur pour arriver là où ils sont aujourd'hui et qui ont l'étoffe de héros. Tom Boon souligne le lien intime existant entre le champagne et le rituel de la victoire dans de nombreux sports. "Que l'on songe à la Formule 1, ou au golf. Pour nous aussi, le champagne a été la première récompense à s'imposer lorsque nous avons gagné l'or olympique à Tokyo." Vincent Vanasch acquiesce: "Tous les bons moment se célèbrent avec du champagne. Les moments spéciaux tels qu'une naissance, un mariage. Le champagne et le hockey ont aussi en commun la technicité. Le hockey sur gazon est un sport complexe, technique. Et tout comme le champagne, il a de la classe, et est élégant et intemporel. Un jeu de gentleman, ce dont témoigne le respect à l'égard de l'adversaire, du public et de l'arbitre." Et le joueur sort d'une petite boîte noire ronde marquée du logo des J.O., la fameuse médaille d'or. Moët & Chandon a gardé le meilleur pour la fin: une réception au Château de Saran, situé non loin d'Epernay, non ouvert au public mais servant à accueillir les invités et les clients les plus estimés. Ce fut jadis un modeste pavillon de chasse, construit à la lisière de la forêt de Saran pour Jean-Rémy Moët. Son successeur, Victor Moët, en a fait un superbe château, qui, au fil du temps, est pratiquement tombé en ruine mais a rouvert ses portes en 2019, après une rénovation en profondeur d'une dizaine d'années. Cette réouverture a donné lieu à un événement festif de haut niveau puisque plusieurs visages célèbres de Moët - Kate Moss, Roger Federer, Uma Thurman, Natalie Portman - y étaient présents. La réception couronnant cette visite-ci a eu lieu dans l'une des magnifiques salles du château. Marie-Christine Osselin, Chargée Qualité et Communication Vin chez Moët & Chandon, et le chef Moët Marco Fadiga avaient concocté un somptueux dîner d'accords mets et vins où des bouteilles d'exception ont été proposées à la dégustation. Et durant l'apéritif, chaque hôte a été invité à verser du champagne, du haut d'un escalier, par-dessus une tour à champagne vertigineusement haute. Fantastique! "Un petit coup sur le verre supérieur suffirait à faire s'effondrer la tour", a clamé le maître du château.A table, le Grand Vintage 2013 s'est avéré époustouflant. Marie-Christine Osselin, qui a une formation d'ingénieure mais qui maîtrise tout autant les aspects plus glamour des affaires, a expliqué l'attention particulière que porte Moët & Chandon aux accords mets et vins. "Marco Fadiga a rejoint cette maison de champagne, tout comme moi, en 2016. Il a fermé son restaurant étoilé, Bistrot Marco Fadiga, à Bologne, pour venir travailler ici. Durant quatre ans, nous avons oeuvré ensemble à la mise au point d'une série de six directives que les amateurs de Moët & Chandon peuvent utiliser pour associer leur champagne préféré à un plat." Le duo considère qu'il s'agit là des principes d'un bon accord alimentaire: dialogue, couleur, simplicité, salinité, cuisson et texture. Marie-Christine Osselin: "Chacun de nos champagnes a une particularité qui le rend apte à être associé à un plat. Le champagne est un vin gourmand à la texture pétillante qui se déguste tant à table qu'au bar. L'accord parfait pour un vin porte non seulement sur le mets mais aussi sur le moment, le sentiment, les circonstances. Et la personne avec qui l'on partage le repas". A minuit, tous les verres se sont levés pour un moment Moët qui restera gravé dans les mémoires.