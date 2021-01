Les boissons brassées localement ont le vent en poupe en Belgique. C'est notamment le cas d'O'live GIN, le label flamand fondé par Sofie Gardyn, dont les gins et les liqueurs primés en font la réputation à l'international. " L'univers de la boisson reste un monde masculin, mais ma féminité est un atout ".

Du gin à partir d'huile d'olive. Nous pourrions penser que ce produit provient de Grèce ou de France. Pourtant, O'live Gin est originaire de Flandre occidentale. La marque a été fondée en 2017 par Sofie Gardyn, qui a fait ses armes dans le monde culinaire. " Voyager nous offre le temps de rêver. Je passe souvent mes vacances dans la même région de France, entourée par les oliviers. J'ai toujours été fascinée par ce domaine, que j'ai pu observer de près grâce à un ami oléiculteur. La façon dont ces arbres poussent et fleurissent grâce au savoir-faire et à l'artisanat des agriculteurs pour produire des olives... cela requiert énormément d'amour et de travail. "

La graine (ou plutôt l'olive) était plantée, et a fait germer le sens des affaires de l'entrepreneuse et de son partenaire commercial Kurt Suys. Peu de temps après, ils lançaient le gin The Original ainsi que sa version non alcoolisée The Innocent. Mais deux produits ne suffisent pas pour se créer une réputation et faire sa place sur le marché. On se fond dans la masse, explique Sofie Gardyn. "Nous nous sommes donc remis au travail. En pleine crise sanitaire, nous avons dévoilé une version épicée, The Spicy, une autre plus douce, The Floral, un rhum et une liqueur."En novembre, The Floral et l'O'live Gin original ont reçu chacun un Women's Wine & Spirit Awards d'or. C'est déjà la cinquième fois que la première création O'live se voit récompensée sur la scène nationale et internationale en deux ans. "Ces prix sont la consécration de notre travail. Nous sommes toujours très fiers et satisfaits quand un de nos gins se retrouve parmi les lauréats. Ainsi, nous nous distinguons des autres noms. Notre produit fait partie des meilleurs du monde. C'est fantastique. C'est toujours un moment spécial. La première récompense ne fait jamais plus plaisir que la suivante (rires)."Qualité locale O'live GIN est inscrit à la carte de La Durée (Izegem), Fou d'O (Gand) et Voltaire (Heverlee), entre autres. Il est également utilisé dans différents plats, notamment avec du saumon fumé. Selon Sofie Gardyn, c'est là l'atout de sa marque : elle part de vraies olives, qui font des gins des produits naturels et multifonctionnels. Aujourd'hui, le côté local est par ailleurs plus qu'essentiel pour les clients. La Belgique est connue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits. L'artisanat et la production font partie intégrante de sa tradition. C'est pour cela que la petite entreprise de Sofie Gardyn a su résister à un lancement en pleine crise sanitaire. "Nos produits sont arrivés sur le marché pendant le premier confinement. Nos clients étaient alors principalement des professionnels de l'horeca. Quand ils ont dû fermer, nous avons directement perdu ce marché." La start-up a donc décidé de tourner la situation à son avantage en engageant une équipe marketing afin de proposer ses produits sur un autre marché. Aujourd'hui, les produits O'live sont disponibles auprès des meilleurs débits de boisson et supermarchés indépendants belges et étrangers. La jeune entrepreneuse se fait une place dans l'industrie de la boisson. "Cela reste un univers très masculin, mais ma féminité est un atout", explique Sofie Gardyn. "Je porte un autre regard sur les affaires. Et j'ai de l'expérience : j'ai toujours travaillé dans l'horeca. J'ai toujours pu suivre les dernières tendances de près. Comme je connais le secteur depuis longtemps, je peux avancer seule, je m'y connais en boissons et en tendances dans le domaine."Pour le moment, Sofie Gardyn envisage d'élargir à nouveau sa gamme, en s'éloignant du segment des boissons avec une huile d'olive et de l'advocaat. Sofie Gardyn : "Nous allons continuer à nous développer. Les olives nous offrent une infinité de possibilités."