L'objet vintage le plus cher au coeur de la créatrice de mode Souâd Feriani (52 ans) est sa platine DUAL 78 tours de 1982.

"J'aime m'entourer tant de vieux livres que de vieux disques. J'en ai plus qu'en suffisance mais je ne peux entrer dans un magasin de livres ou de disques sans y faire un achat. Pour l'ouverture de ma boutique à Hasselt, je me suis mise en quête d'une platine vintage. Je me suis adressée aux experts locaux de Just For The Record. Ils ont cherché et trouvé pour moi une authentique platine 78 tours de 1982 - un modèle dont la production a été arrêtée en 1984. Je l'ai combinée avec un amplificateur Pioneer en bois. Une association parfaite - bien sûr, c'est moi qui l'affirme.

...

"J'aime m'entourer tant de vieux livres que de vieux disques. J'en ai plus qu'en suffisance mais je ne peux entrer dans un magasin de livres ou de disques sans y faire un achat. Pour l'ouverture de ma boutique à Hasselt, je me suis mise en quête d'une platine vintage. Je me suis adressée aux experts locaux de Just For The Record. Ils ont cherché et trouvé pour moi une authentique platine 78 tours de 1982 - un modèle dont la production a été arrêtée en 1984. Je l'ai combinée avec un amplificateur Pioneer en bois. Une association parfaite - bien sûr, c'est moi qui l'affirme. J'ai rencontré une certaine incrédulité quant à mon intention d'utiliser cette platine comme seule source de musique dans ma boutique. "Tu ne peux tout de même pas la laisser tourner toute la journée", me suis-je entendu dire. Quatre années se sont écoulées depuis et la platine n'est jamais tombée en panne. Que dire? En 1982, on fabriquait encore des machines parfaitement inusables ( rires).""J'aime le jazz, mais aussi la musique classique de Ludovico Einaudi. Et les ballades de Melody Gardot. Une musique idéale pour un magasin de mode, essentiellement parce qu'il est important, selon moi, que l'on puisse toujours y converser confortablement. La musique qui émane d'une platine possède une certaine douceur que je ne retrouve pas dans les formes contemporaines de lecteurs de musique. Cette douceur est nécessaire afin de permettre aux clients de se sentir le plus à l'aise possible pour pouvoir communiquer tout en appréciant la musique. Nombre d'entre eux viennent ici chercher des tenues pour des occasions spéciales: un anniversaire, un mariage ou un enterrement. Je pense qu'il est essentiel qu'ils puissent raconter leur histoire s'ils le souhaitent, afin que nous puissions composer une tenue adaptée. Je suis présente dans le magasin deux jours par semaine, précisément pour garder le contact avec les clients. Et je désire que mes boutiques soient davantage que de simples magasins d'habillement. J'y expose des oeuvres de Panamarenko et d'Herman Brood, entre autres. En fait, tout ce qui s'y trouve est à vendre. A l'exception de la platine. Laquelle alimente véritablement les conversations: nombre de clients ont des histoires et des souvenirs à raconter lorsqu'ils en voient une. Et elle intéresse tant les hommes que les femmes. De nombreux hommes apprécient de pouvoir se détendre dans l'un des fauteuils installés près d'elle et d'écouter la musique.""La musique peut, à certains moments, être un peu plus énergique. Ainsi, j'ai passé récemment un disque de TC Matic en hommage à Arno. Dans ce cas, il s'avère plus difficile de converser. Et le samedi, après 17 heures, il arrive que l'on écoute du Grace Jones. Ce sont des moments agréables. Pour la boutique d'Anvers, je suis toujours à la recherche d'une platine vintage de qualité équivalente. Tout conseil est le bienvenu (rires)."