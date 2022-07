La cuisine végétale connaît un succès grandissant. Trends Style vous propose une sélection de restaurants qui prouvent que la cuisine végane n'a rien à envier à la cuisine traditionnelle quand il s'agit de qualité, de créativité et de plaisir de la table.

Cette liste cite des restaurants qui servent uniquement des plats végétaux. Il ne s'agit donc pas de restaurants qui proposent des alternatives végétales en plus de la viande et du poisson. "Végétal" signifie qu'aucun produit d'origine animale n'est utilisé. Ce qui signifie que, contrairement aux restaurants végétariens où seuls le poisson et la viande sont bannis, on n'utilise ni lait animal ni oeufs. Nous ne nous sommes pas limités aux restaurants gastronomiques ; des restaurants plus informels ont également été inclus. Cette liste a été compilée à partir de ma propre expérience et de conseils de chefs et de foodies végétariens et véganes.

Le véganisme est à la mode, mais le cadre du nouveau restaurant du chef végane Pieter-Jan Lint est étonnamment traditionnel: une villa rénovée datant de 1911. Il y a sept ans, Pieter-Jan Lint s'est lancé en créant une petite entreprise de catering végane et prouve aujourd'hui que la cuisine végane se prête parfaitement à l'expérience gastronomique. Il a même réussi à convertir des gastronomes plus conformistes à sa cuisine végétale. amaranth-plantbased.com Un autre nouveau venu dans notre pays est Elliot Van de Velde. Il a appris les ficelles du métier auprès de grands chefs bruxellois comme Isabelle Arpin et Yves Mattagne, mais lorsqu'il a ouvert son premier restaurant, il a résolument fait le choix de la cuisine végétale. Elliot Van de Velde est convaincu qu'un chef cuisinier a un rôle social plus large à jouer. Par exemple, il lutte contre le gaspillage alimentaire en transformant les invendus en repas à destination d'associations caritatives. entropyrestaurant.be Nicolas Decloedt était déjà végétarien lorsqu'il travaillait dans les très célèbres restaurants In De Wulf et Bon Bon. Il a d'abord ouvert une table d'hôtes dans sa maison de Bruxelles pour sonder si le marché était prêt à accueillir la cuisine végétale. Lorsqu'il en a été convaincu, il a ouvert son restaurant, d'abord végétarien, puis végane, et celui-ci n'a pas tardé à être sacré parmi les meilleures adresses de cuisine végétale de notre pays. humushortense.be Liu et Lin sont deux soeurs flamandes de parents taïwanais ayant émigré en Belgique. Dès le début, elles ont fait un choix sans concessions: 100% végane. Toutefois, cette intransigeance ne se reflète en rien dans les plats ludiques et savoureux basés sur la culture street-food de Taïwan. Ne vous attendez pas à un service à table: la commande et le paiement se font au comptoir et vous débarrasserez ensuite votre table. Les soeurs sont également strictes en ce qui concerne les boissons: l'établissement ne vend pas d'alcool. liulin.be La crise du covid s'est avérée l'ultime impulsion dont le chef cuisinier Frederik Vercammen avait besoin pour transformer son restaurant d'inspiration Moyen-Orient en un établissement de cuisine totalement végétale. Lorsqu'il était cuisinier en Australie, il a été initié à un mélange de cultures gastronomiques. Humm sert le petit-déjeuner, le repas du midi et du soir, et même les en-cas entre les repas. À consommer sur place, à emporter ou à se faire livrer. Humm vient du mot "hummus", le houmous que Vercammen adore. Il en propose plusieurs versions. humm.love Plantn est un bistro et Wildn est un restaurant de fine dining. Tous deux servent une cuisine végétale et sont dirigés par le chef deux étoiles Bart De Pooter à l'hôtel Sapphire House du groupe hôtelier Marriott. C'est grâce à cela que cet hôtel cinq étoiles peut se qualifier de végane, puisque tout, du petit-déjeuner au brunch en passant par le dîner, est végétal. sapphirehouseantwerp.com/en/culinary Yolan Bamps n'a pas suivi de formation traditionnelle de cuisinier, ce qui est sans doute préférable pour cuisiner végane: il y aurait trop de choses à désapprendre. Avec son épouse Tekla, il prouve que la cuisine végane peut à la fois être variée, nutritive et délicieuse. restaurantlento.be Attaché au boutique-hôtel Hoy, c'est un restaurant magnifique au décor naturel qui vous accueille toute la journée pour déguster snacks et plats végétaux que vous pouvez également acheter à emporter. La carte a été pensée par Lauren Lovatt et Carolina Rodriguez, fondatrices de la Plant Academy à Londres, qui propose des cours et des ateliers sur la cuisine végétale. hoyparis.com/mesa C'est le premier restaurant végétarien à avoir reçu une étoile Michelin en Europe. Le patron et chef cuisinier, Pietro Leemann, est suisse et est devenu végétarien après avoir étudié la philosophie et la spiritualité en Asie. Il a évolué vers une cuisine végane bien que pour l'instant, il propose encore quelques plats végétariens à la carte. joia.it Découvrez ici une cuisine végétale de haut niveau qui vous est proposée par le chef cuisinier Luca Andrè, végane depuis de nombreuses années. Il déconstruit le préjugé selon lequel le véganisme est restrictif: au contraire, il aiguise sa créativité. thesoulkitchen.it L'enseigne espagnole En Compañía de Lobos a pensé que le moment était venu de créer un restaurant végétal. Depuis, elle a ouvert deux établissements The Green Spot. Dans le rôle principal: des légumes préparés au four à bois. Ce qui attire également de non-végétariens. encompaniadelobos.com/the-green-spot C'est la Néerlandaise Sandra de Jong qui a fondé ce restaurant de fusion végane où se mêlent les influences occidentales et asiatiques. Le sushi végane est un succès ici. Ce concept de restauration d'envergure répond à tous les besoins du consommateur: plats à partager, à emporter et à se faire livrer. rootsandrolls.com Dans ce restaurant gastronomique végane, situé sous un pont à Stockholm, on se croirait dans un séjour aux tables joliment dressées. On peut ensuite prolonger la soirée en allant danser dans la célèbre discothèque juste à côté. Être végane n'est pas forcément ennuyeux. restaurangvaxthuset.se Il y a des restaurants végétaux à foison à Berlin, mais celui-ci était l'un des premiers. Les origines asiatiques de la chef cuisinière Josita Hartanto se ressentent dans ses plats. Elle est devenue le visage de la cuisine végane en Allemagne, notamment grâce à des livres de cuisine qui sont devenus des best-sellers. lucky-leek.com L'endroit parfait pour déguster une cuisine japonaise végane, d'inspiration bouddhiste. La philosophie est celle de la shojin ryori, où le corps ne reçoit que ce dont il a besoin. La carte se structure autour de cinq couleurs, cinq saveurs et cinq façons de préparer les aliments. La cérémonie du thé, dirigée par une sommelière en thé d'origine asiatique, est une expérience unique. oukan.de Le chef cuisinier Ricky Saward avait déjà une étoile au Michelin lorsqu'il a décidé d'ouvrir un restaurant végétal avec une vue magnifique sur le Main. La plupart des ingrédients sont issus de sa ferme biologique au nord de la ville. Avec ce restaurant aussi, Ricky Saward s'est vu décerner une étoile et en 2020, il figurait dans la liste des 100 meilleurs chefs d'Allemagne. sevenswans.de Ce restaurant a été fondé par un riche entrepreneur fintech, Christian Halper, lui-même végétarien. À l'origine, Tian est un restaurant végétarien, mais il peut adapter tous ses plats pour les véganes. On peut y déguster des plats préparés à base d'ingrédients de son potager et de la région, accompagnés de jus ou de vins biologiques. Tian est un mot chinois qui signifie "ciel", mais en français, il désigne aussi un plat de légumes provençal. tian-restaurant.com Ce restaurant prestigieux dirigé par le chef étoilé français Alexis Gauthier est devenu végane en 2016. Gauthier doit sa célébrité à son "faux gras": une alternative éthique au foie gras, préparé à base de champignons, de lentilles, de noix et de cognac. Sa cuisine végétale s'inspire nettement de la cuisine française. gauthiersoho.co.uk Le nom, Sacrée Carotte, suggère que la cuisine végétale ne sera pas ennuyeuse dans ce restaurant informel et pourtant élégant où se mêlent les influences britanniques et asiatiques. Dans le Holy Bar attenant, on sert aussi des cocktails sans sucres raffinés ni adjuvants artificiels. holycarrot.co.uk Les plats colorés, cosmopolites et 100% véganes sont servis tout au long de la journée et tous les jours de la semaine. Ce concept dynamique a rendu le véganisme accessible à un large public, et compte déjà six établissements dans la capitale britannique. mildreds.co.uk C'était déjà un restaurant de cuisine végétale en 1981, alors que le phénomène était encore marginal. Ses créateurs ont ouvert, à quelques pas de là, un tout nouveau concept avec un jardin intérieur: Botanique. Les deux établissements proposent le brunch, le lunch et le dîner. foodforfriends.com/botaniquebrighton.com Onde de choc parmi les foodies et célébrités new-yorkaises: après la crise du covid, le chef Daniel Humm a transformé son restaurant trois étoiles, désigné meilleur restaurant du monde en 2017, en un restaurant totalement dédié à l'alimentation végétale. Humm ne pense pas que la cuisine végétale soit restrictive, au contraire, elle l'inspire. Il a qualifié cette conversion de "période la plus passionnante de ma carrière". elevenmadisonpark.com Un havre de paix en plein coeur de Manhattan. On y cuisine selon les principes de la shojin ryori. Le chef Hiroki Abe, né au Japon, travaille exclusivement avec des producteurs de fruits et légumes de la région de New York. À partir de ceux-ci, il crée un menu omakase de dix plats. Il peut être accompagné d'un accord mets-vins autour du saké, le vin de riz japonais. kajitsuenyc.com