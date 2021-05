Pour les passionnés d'architecture, Bruxelles est un creuset étourdissant de différents styles. Un nouveau site Internet rassemble les plus belles façades de la capitale, à découvrir au fil d'une balade. "Nous avons composé un inventaire de 250 bâtiments remarquables."

Jean Jacques et Brigitte Evrard-Lauwereins se considèrent comme des pensionnés passionnés. Ces deux anciens graphistes partagent un amour pour l'architecture bruxelloise. Ils sont également à l'origine d'un nouveau site Internet rassemblant les plus belles façades de notre capitale. Admirables façades rassemble plus de 250 bâtiments de tous styles, de l'art nouveau à l'art déco en passant par le modernisme et l'éclectisme. Chaque façade est assortie d'une description détaillée, comprenant l'adresse, le nom de l'architecte, le style, l'année de construction et l'emplacement du bâtiment sur un plan de la ville. Le moteur de recherche vous permet d'affiner les résultats en fonction de différents paramètres.

Pourquoi lancer ce site ?

"Il y a un an, pendant le premier confinement, nous avons eu l'idée d'utiliser notre temps en faisant marcher notre créativité. Nos études artistiques nous ont fait aimer Bruxelles et l'architecture. Nous voulions partager ces passions. Nous nous sommes donc investis corps et âme."

Comment avez-vous découvert toutes ces façades ?

"Nous déambulons dans les rues de Bruxelles depuis déjà 50 ans et nous connaissons les façades les plus remarquables. Nous avions donc une bonne idée de ce que la ville peut offrir. En outre, grâce à de nombreux ouvrages et à l'aide d'Internet, nous avons pu établir un inventaire personnel reprenant plus de 250 bâtiments notables."

Quel est votre objectif ?

"Partager notre passion, bien sûr. Si vous avez une idée et que vous la partagez, vous enrichissez un peu les personnes qui la découvriront. Et vous n'y perdez rien. Nous comptons également sur le feed-back, les remarques, les conseils et les suggestions de nos visiteurs. L'échange se transforme alors en cercle vertueux et tout le monde y gagne."

À qui ce site est-il destiné ?

"D'abord aux Bruxellois, pour leur montrer ce que leur ville a à leur offrir. Mais il est également destiné à tous les Belges qui désirent découvrir leur capitale, ainsi qu'aux touristes étrangers qui aiment se laisser émerveiller. Nous voulons être accessibles à tous, et notre site est donc disponible en trois langues : français, néerlandais et anglais."

Quels sont vos futurs projets ?

"Nous allons d'abord ajouter les nouveaux édifices que nous avons découverts, améliorer certaines photos et en poster davantage. Nous allons également lier un blog au site Internet. Nous y publierons des articles sur des architectes remarquables, des bâtiments ayant une histoire particulière, des artisans experts en restauration... Par ailleurs, des bâtiments se situant dans les environs de Bruxelles ont également attiré notre attention. Ils viendront bientôt enrichir le site, afin que celui-ci reste dynamique".

