Le froid, le couvre-feu et le confinement qui s'éternisent ne sont pas des excuses pour ne pas profiter de ce que notre pays a de bon à nous offrir. Voici cinq breuvages bien de chez nous à déguster dès maintenant, dans sa bulle ou en apéro Skype.

La Vinum -- Brasserie Minne

Fusion de céréales et de raisins fermentés, cette Grape Ale brassée à Baillonville, dans la province de Namur, ravira vos papilles par son délicieux équilibre entre amertume et acidité due aux raisins. L'édition 2020 a été brassée avec 30 % de moût frais de raisins gewurztraminer du Domaine Simonis.

L'urine -- Brasserie du Borinage

Une double IPA au nom plus qu'intrigant, brassée à Boussu par des copains ayant pour ambition de proposer de véritables bières craft de qualité tout en faisant rayonner la Borinage Attitude. Laissez-vous tenter par les notes de mangue de cette bière ronde à la robe limpide digne de vos meilleurs échantillons médicaux.

. © Brasserie du Borinage

La Black C -- Brasserie Curtius

À la recherche de bières de caractère riches en saveurs ? Optez pour ce stout à la robe d'un noir impénétrable, brassé depuis la cité Ardente. Garanti non pasteurisé, non stérilisé et non filtré, il vous surprendra par ses arômes torréfiés de café et de cacao prononcés tout en révélant, à mesure qu'avance la dégustation, une amertume harmonieuse.

. © Brasserie Curtius

La Fou'foune -- Brasserie Cantillon

(Re) découvrez ce classique bruxellois, assemblage de Lambics de 18 à 20 mois d'âge avec des abricots Bergeron provenant du Rhône, en France, et issus de l'agriculture raisonnée. Une bière douce d'une couleur or pâle et trouble au goût légèrement acide.

. © Brasserie Atrium

L'onyx amburana -- Brasserie Atrium

Un Imperial Stout vieilli en fût d'amburana, un bois originaire du Brésil, à la robe noire coiffée d'une fine mousse beige. Laissez-vous emporter par ses arômes de noix de coco, de cannelle, de vanille, d'épices et de sucre. Produite à Marche-en-Famenne, dans la province du Luxembourg, cette bière ne vous décevra pas.

Bien évidemment, il s'agit ici d'une liste extrêmement non exhaustive des bières de qualité que la Wallonie peut vous offrir. N'hésitez pas à soutenir les brasseries locales et découvrant les richesses qu'elles proposent.

