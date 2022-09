La semaine prochaine sera donné, en Sardaigne, le départ de l'une des courses à la voile les plus prestigieuses du monde : la Maxi Yacht Rolex Cup.

Durant cinq jours de course, les navigateurs seront mis au défi de se frayer un chemin parmi les rochers et les nombreux îlots situés au nord-est de la Sardaigne, dans l'archipel de la Maddalena.

Paul Cayard, ancien tacticien pour la régate : "La Maxi Yacht Rolex Cup est l'essence même des plus grandes courses à la voile - les voiliers les plus impressionnants y sont pilotés par les meilleurs navigateurs dans un environnement de navigation des plus parfaits".

. © Maxi Yacht Rolex Cup

L'objectif n'est pas de s'y montrer le meilleur dans une seule course, mais d'atteindre le plus haut niveau de régularité possible tout au long de la semaine. Ce qui n'a rien d'évident dans une discipline sportive qui dépend dans une large mesure de circonstances difficilement contrôlables.

Plus de 50 bateaux, répartis en différentes catégories, vont s'employer à relever le défi. La longueur des yachts en lice varie entre 18,29 mètres (60 pieds) et plus de 40 mètres (131 pieds). Les noms des voiliers gagnants seront immortalisés à l'entrée de l'impressionnant club-house du Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) à Porto Cervo. Et les vainqueurs se verront récompenser d'un trophée très convoité et d'une montre Rolex. La marque à la couronne est en effet un partenaire fidèle de l'YCCS dans la mise sur pied de cet événement. Paul Cayard : "Depuis plus de 35 ans, Rolex et le Yacht Club Costa Smeralda entretiennent une relation privilégiée. L'un et l'autre sont, dans tout ce qu'ils réalisent, des tenants de la plus haute qualité et de l'excellence. Ensemble, ils offrent une plateforme idéale qui permet aux navigateurs de se focaliser sur une compétition d'élite".

La course peut être suivie surwww.yccs.it Plus d'informations à propos de Rolex surwww.rolex.com

. © Maxi Yacht Rolex Cup

. © Maxi Yacht Rolex Cup

. © Maxi Yacht Rolex Cup

