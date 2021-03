Le label Tommy Hilfiger s'est associé à la plateforme d'apprentissage en ligne FutureLearn pour proposer des conférences sur différents thèmes sociaux. Ce projet est notamment soutenu par l'actrice Jameela Jamil et la mannequin Indya Moore.

"Un ensemble unique de cours éducatifs sur des sujets ayant un impact social", c'est ainsi que le créateur Tommy Hilfiger décrit sa nouvelle collaboration avec la plateforme d'apprentissage FutureLearn. Les deux entreprises s'investissent dans la durabilité sociale et écologique. Le partenariat s'intègre dans la campagne printemps 2021 de Tommy Hilfiger, dont le thème central est "Moving Forward Together". Les hôtes de ces conférences sont des militants provenant de divers horizons.

"Nous voulons inspirer nos fans, mais aussi leur donner les moyens d'influencer positivement leur propre vie et celle des autres", a expliqué Tommy Hilfiger dans un communiqué. "En proposant des cours gratuits et porteurs de sens, nous apportons notre pierre à l'édifice. Les thèmes abordés ne font pas toujours partie des matières enseignées à l'école, mais ils n'en sont pas moins essentiels aujourd'hui. Pour avancer ensemble, nous devons tous en apprendre plus sur nous-mêmes, nos communautés et la planète. C'est exactement l'objectif de ces cours."

Les cinq cours proposés ont pour thème la durabilité, la communauté LGBTQIA+, la pody positivity et le développement communautaire. La plateforme permettra également aux utilisateurs de partager leurs expériences, leurs rêves et leurs défis en toute sécurité. Chaque cours explore les moyens d'apporter un changement positif.

"Nous espérons que les messages divers et inspirants de ces conversations apporteront de nouvelles perspectives à notre plateforme et aideront nos millions d'apprenants à s'engager", a déclaré Justin Cooke, responsable du contenu et des partenariats de FutureLearn.

Les cours sont gratuits, durent tous quatre heures et sont disponibles ici pour une durée indéterminée. En plus des cours FutureLearn, Tommy Hilfiger animera une série de courtes conférences complémentaires en direct sur ses réseaux sociaux.

15 février : Exploration de la neutralité corporelle et analyse des stéréotypes sur l'image de soi avec l'actrice, podcasteuse, mannequin, auteure et activiste body positivity Jameela Jamil. 1er mars : Découverte de la vie et de l'amour durable avec la chanteuse et activiste Mogli. 15 mars : Découverte de l'intersectionnalité et de ce qui nous rend uniques avec Kiddy Smile, DJ, chanteur, auteur-compositeur, interprète et activiste. 29 mars : Découverte du mentorat et des communautés avec le collectif Compton Cowboys. Été 2021 : Découverte de l'activisme LGBTQIA+, de la défense des intérêts et des communautés avec l'actrice, mannequin et activiste Indya Moore.

