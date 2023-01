La marque belge au hibou vient d'apprendre qu'elle se classait désormais sur les sommets en recevant le titre de 5ème meilleur whisky du monde dans la 'Whisky Bible de Jim Murray', ouvrage de référence absolue qui vient tout juste de sortir son édition 2023.

Een Indicible émotion, plaisir immense, fierté... les sentiments se bousculent au sein de la petite équipe comme un incroyable feu d'artifice. Depuis des années, la marque a accumulé un très grand nombre de récompenses qualitatives au sein du globe et de manière récurrente : il n'était plus question de chance, mais d'une véritable reconnaissance de l'extraordinaire travail d'excellence de son fondateur et Maître-distillateur Etienne Boullion. Cette année, pour jouer dans la cour des grands, il se devait d'élaborer une toute première Série spéciale dans l'histoire de la distillerie, baptisée "Golden Diamond". En apprenant qu'elle vient d'emblée de se hisser au top, c'est véritablement le graal qu'il décroche.

Le CEO de la marque, Jean-Louis Baltus, insiste dans la même veine, en remerciant tous ceux qui ont permis de transformer l'incroyable projet de cette petite entreprise en un succès mondial : la petite équipe hyper-soudée, les actionnaires qui ont consenti les efforts financiers, les agriculteurs, tous les amis et soutiens des moments difficiles, les premiers importateurs visionnaires sur les différents continents... Après autant d'efforts qualitatifs sans relâche et une pandémie mondiale qui avait beaucoup retardé la démarche d'exportation, BELGIAN OWL offre à présent à la Belgique un nouveau joyau des produits de bouche. Oui, c'est Noël avant l'heure pour la Belgique à Fexhe-Le-Haut-Clocher. Le hibou s'est posé un bref instant dans la lumière des fêtes pour dédier, à la santé de tous, cette citation du Cercle des poètes disparus : "Celui qui avance avec confiance dans la direction de ses rêves connaîtra un succès inattendu dans sa vie ordinaire."

