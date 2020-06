Sur Netflix, Marie Kondo recommande de ne conserver chez soi que les objets qui procurent de la joie. Par la diversité et la quantité des tâches qu'elle a endossées aux côtés d'un serial entrepreneur pendant plus de dix ans, Carine Vanhaekendover est la papesse belge du rangement, qu'il s'agisse d'espace ou d'esprit.

On a rencontré CarineV, consultante en organisation. Forte d'un bagage polyvalent en tant que bras droit d'un homme d'affaires actif dans des domaines aussi variés que l'immobilier, la construction et l'agroalimentaire - quand Carine a quitté son job, il a fallu trois personnes pour la remplacer -, cette fée d'un genre nouveau possède une capacité d'adaptation hors pair et une vision d'ensemble des enjeux auxquels un entrepreneur est confronté.

La condition sine qua non de la croissance d'une entreprise ? "Une organisation efficace", répond Carine du tac au tac. "Une PME ne manque pas de savoir-faire mais souvent, elle n'a ni les procédures ni la structure pour en tirer parti." Après avoir tout perdu - appartement de fonction, voiture de fonction, téléphone de fonction et même homme de fonction, puisque son ex-compagnon était aussi son employeur - et tout gagné - une page blanche pour démarrer une nouvelle activité -, Carine décide de devenir Space and Mind Organizer. Voici six exemples qui valent mieux qu'un long discours pour présenter les multiples casquettes de cette organisatrice d'espace et d'esprit.

Celui qui voulait passer le flambeau

Un dirigeant en fin de carrière doit apprendre à déléguer et gérer les conflits, en particulier lors d'un transfert de compétences et responsabilités d'une génération à une autre. Carine l'aide également à rencontrer ses objectifs personnels afin d'alléger sa charge de travail et se recentrer sur sa vie privée. Elle audite le personnel, facilite les réunions, optimise la communication, améliore les procédures et forme le personnel à des outils organisationnels. En bref, elle met de l'huile dans les rouages.

Celui qui était désordonné

L'idée même de ranger son bureau peut décourager. Carine vient au secours des entrepreneurs pour trier leurs documents papier et numériques, classer leurs e-mails ou encore ranger leur réserve de fournitures. "Le stock d'un spécialiste en sanitaires, par exemple, vaut une fortune. Or un stock bien rangé peut lui faire gagner énormément d'argent, car cela lui évitera d'avoir à racheter une pièce qu'il a déjà."

Ceux qui voulaient lancer une nouvelle activité

Le nez dans le guidon, la plupart des porteurs de projets ne savent pas par où commencer. Dans ce cas de figure également, tout est une question d'organisation. "Je coache actuellement deux indépendants qui désirent lancer une nouvelle activité et accueillir un nouvel associé. Ils ont besoin d'une structure pour accorder une place bien définie à chacun et déterminer les étapes à franchir ainsi que la direction à prendre."

Celui qui jouait au golf

En parlant de direction, le walking meeting (ou réunion en marchant) stimule la créativité et favorise le bien-être. Amoureuse de la nature, CarineV est une adepte de cette pratique. Depuis près d'un an, elle accompagne également les joueurs de golf sur le green. "Une personne détendue et mobile aura moins de mal à trouver des solutions, prendre des décisions et choisir une orientation qui lui correspond."

Walking meeting d'un genre nouveau © Christian Delvaux

Celui qui était seul pour prendre des décisions

Par définition, un indépendant est seul face à la prise de décisions. Certifiée praticienne PNL (programmation neurolinguistique) et formée entre autres au coaching systémique (aborder une situation problématique dans sa globalité), elle aide les entrepreneurs à mobiliser toutes leurs ressources pour démêler leurs priorités, apaiser leurs angoisses et atteindre les objectifs qu'ils se sont fixé. La différence avec un ami ou un membre de la famille ? Elle intervient de manière non biaisée et en toute neutralité.

Celui qui avait trop de vêtements

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Sur le modèle de Marie Kondo, Carine coache également les particuliers pour les aider à désencombrer leur dressing et standardiser leur système de rangement. Elle peut également intervenir lors de l'élaboration des plans d'une nouvelle construction, pour optimiser les espaces. "Faire et défaire les caisses d'un déménagement est aussi parfaitement dans mes cordes." Par ailleurs, Carine prête main-forte aux personnes âgées désireuses de trier leurs affaires en prévision de leur succession. "Elles éprouvent de grandes difficultés à se séparer de certaines choses."

De quoi Carine est-elle le plus fière ? "Tous secteurs et profils confondus, mes clients me disent que je les ai soulagés d'un poids." En effet, on s'est laissé dire que Carine, on est content de la voir arriver, mais la sensation qu'on éprouve quand elle repart est indescriptible.

